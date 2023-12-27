توزيع 20 طن لحوم للأسر الأكثر احتياجا بمطروح

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لوزارة الأوقاف برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على جهود الرعاية الاجتماعية مع وصول ٢ طن لحوم لمحافظة مطروح كدفعة جديدة.



يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأكثر احتياجا بالمحافظات وذلك بحضور الشيخ حسن عبد البصير مدير عام مديرية الأوقاف بمطروح والدكتورة دار السلام حسين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح.



ووجه محافظ مطروح بسرعة تسليم اللحوم إلى مستحقيها من خلال الكشوفات التي تم إعدادها للأرامل والمطلقات ومراجعتها من قبل مديرية التضامن الاجتماعي حرصا على وصول الدعم لمستحقيه.