حصول طالب المدرسة الميكانيكية بمطروح على المركز الأول جمهورية في المسابقة الوطنية للمهارات

أكد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم قد أعلنت نتيجة التصفيات النهائية فى المسابقة الثانية للمهارات الوطنية العالمية work Skills Egypt والتي شارك فيها ألف وخمسمائة طالبا من مدارس التعليم الفني على مستوى جمهورية مصر العربية للعام الدراسي الحالى.

وأضاف شحاته أن الطالب محمود مصيلحى عبد المنعم بالمدرسة مطروح الثانوية العسكرية الميكانيكية حقق المركز الاول على مستوى الجمهورية فى تخصص تبريد وتكييف الهواء فى المسابقة الوطنية للمهارات في إنجاز جديد يضاف لإنجازات طلاب المحافظة بكافة المسابقات العلمية والثقافية والرياضية والأنشطة التربوية بمختلف تخصصاتها.

وهنأ وكيل الوزارة الطالب المتفوق وأسرته وإدارة المدرسة وقسم التبريد والتكييف إشراف ومعلمين ومنظومة التعليم الفني مؤكدا ضرورة اتخاذ ذلك الإنجاز خطوة جديدة لتحقيق الرقي التعليمي المنشود بالمدارس الفنية خاصة وأن الدولة تولي ذلك القطاع اهتماما غير مسبوقا في سبيل إعداد وتنشئة جيل فني متدرب قادر علي الانخراط في سوق العمل.

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن الوزارة نظمت تلك المسابقة العلمية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)، واتحاد الصناعات المصرية وذلك تشجيعاً لطلاب التعليم الفني على تنمية مهاراتهم الفنية والعملية وتعزيز قدراتهم حيث شهد الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ختام فعاليات المسابقة الوطنية للمهارات (مصر 2023) بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني وممثلي الجهات المانحة ولفيف من القيادات التعليمية بالوزارة .