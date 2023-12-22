صحة مطروح تطلق قافلتين طبيتين بالمجان لقريتين بالضبعة وسيوة

تنظم مديرية الصحة بمطروح، قافلتين طبيتين لقرية جلالة بالضبعة يومي 24و25ديسمبر، وبهي الدين ومشندت بسيوة يومي 27و 28 ديسمبر الجاري.



وتتضمن القوافل تقديم الكشف والعلاج بالمجان ومتوفر بها جميع التخصصات الطبية المختلفة وكافة الأدوية والمستلزمات من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالإضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

ووجه محافظ مطروح بتقديم كافة التيسيرات والدعم أمام عمل القوافل والتنسيق التام بين مديرية الصحة ومركز مدينة سيوة والضبعة لتذليل أي عقبات لإنجاح عمل القوافل مع الإعلان عنها وتعريف المواطنين لتحقيق أقصى استفادة منها وأفضل الخدمات الصحية لأهالي تلك المدن.