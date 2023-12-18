نائب بمطروح: الرئيس السيسي.. الأجدر لقيادة الوطن في هذه الظروف الصعبة

أكد النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أن الرئيس السيسي هو الأجدر في قيادة الوطن في هذه الظروف الصعبة المحيطة بمصر من جميع حدودنا لأنه ضحى وبذل جهود كبيرة في سبيل بناء الجمهورية الجديدة بداية من انحيازه للإرادة الشعبية في 30 يونيو، وكان سبب نجاحها ولولا انحياز القوات المسلحة لهذه الثورة العظيمة.



وأضاف أن هناك تحديات تحيط بمصر من كل ناحية ومؤامرات كثيرة تحيط بنا ولكن الرئيس السيسي استطاع أن يحافظ علي الأمن القومي المصري، من خلال رؤيته الثاقبة لتطوير الجيش بأقوى الأسلحة.

وأكد النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، بأننا أول أحزاب بمصر التي طالبت بترشح، المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، لنسطر تاريخا جديدا للجمهورية الجديدة في تاريخ الوطن.

وأضاف أن الرئيس السيسي يستحق أن نقف صفا واحدا لدعم قائدنا ورئيسينا في ظل الظروف التي يمر بها الوطن علي الحدود مع الجانب الفلسطيني.

نظم حزب حماة الوطن بمحافظة مطروح احتفالية بمدينة مرسي مطروح بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازما بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية في ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.

حيث حصل المرشح عبد الفتاح السيسي رمز النجمة حصل على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا صوت، أي بنسبة 89.6 % من إجمالي الأصوات الصحيحة.