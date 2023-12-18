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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المحافظ يشارك في حفل الزفاف الجماعي لأبناء مطروح

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال حفل الزفاف الجماعى

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أمس الأحد، حفل الزفاف الجماعي الذي نظمته الإدارة العامة للسياحة لعدد ثلاثين عريسا وعروسه من أبناء مطروح مع احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومي ١٠٨ بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد والنائب جمال الشورى والناىب عيسى أبو تمر ومحمد أنور مدير. 

عام الإدارة العامة للسياحة وعدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات وممثلين عن الشركات والجمعيات والمؤسسات المشاركة في تنظيم الاحتفالية وذلك بفندق المشير أحمد بدوي بمدينة مرسى مطروح.

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يأتي ذلك كعادة سنوية تحرص عليها محافظة مطروح في إطار التيسير على الشباب المقبلين على الزواج ومشاركة الشباب في إقامة أسرة وتوفير حياة كريمة لهم خاصة وأنه يتم اختيار الشباب المشاركين وفقا لعدد من الضوابط والشروط للوصول إلى الأكثر استحقاقا.


حيث حرص محافظ مطروح على التقاط الصور التذكارية مع كل عريس وعروسه ثم شهد عقد القران والتوقيع على عقد زواج عدد من الشباب المشاركين في الحفل.


ثم قام محافظ مطروح بتسليم كروت بالهدايا والأجهزة الكهربائية وغيرها المهداة للعرسان المشاركين، موجها التهنئة لجميع العرسان وأسرهم.


ثم قام محافظ مطروح بتسليم شهادات التقدير ودرع للشركات والمؤسسات المشاركة في تنظيم الاحتفالية والمساهمة في تقديم هدايا للعرسان.

محافظ مطروح خلال حفل الزفاف الجماعى
محافظ مطروح خلال حفل الزفاف الجماعى
محافظ مطروح خلال حفل الزفاف الجماعى
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