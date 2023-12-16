هنأ الأهالي بمناسبة العيد القومي.. شعيب: الرئيس السيسي يولى اهتماما كبيرا بمطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولى اهتماما كبيرا بمحافظة مطروح وبمواطنينها مضيفا أن ذلك انعكس على حجم المشروعات الكبرى التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الأخيرة.



ونقل محافظ مطروح تهنئة الرئيس السياسي لكل اهالى مطروح بمناسبة العيد القومي للمحافظة وذكرى انتصار اهالى مطروح على العدوان الإنجليزي بمعركة وأدى ماجد.

وأشار محافظ مطروح في تصريح خاص لـ صدى البلد أن المحافظة شهدت وستشهد افتتاح العديد من المشروعات في جميع القطاعات بمناسبة العيد القومي لمطروح.

وقدم محافظ مطروح التهنئة لجميع أبناء مطروح، بالعيد القومي ال108، وبإحياء ذكرى نضال أجدادهم، في معركة وادي ماجد، عام 1915، ضد قوات جيش الاحتلال الإنجليزي، منوها بأن هذه الذكرى الوطنية، تؤكد أن أبناء مطروح دائما وعلى مر التاريخ مثالا وطنيا يحتذى به بين أبناء مصر جميعا.

وأوضح محافظ مطروح أن المحافظة شهدت العديد من المشروعات القومية التي تمت على أرض المحافظة كما تم تحقيق العديد من التطويرات والإنشاءات في كافة القطاعات من صحة وتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والكهرباء والرصف والتموين والأبنية التعليمية والرعاية الاجتماعية وخدمة المواطنين والأوقاف والإسكان والشباب والرياضة والزراعة والسياحة والتمليك.

وأضاف أنه تم خلال اليومين الماضيين افتتاح معمل الأغذية بكتريولوجي بالمعمل المشترك بمدينة مرسى مطروح حيث يقوم المعمل بأعمال استلام عينات الأغذية سواء الوجبات الجاهزة أو الأغذية المغلفة المعروضة في الأسواق وفحصها بكتريولوجي للتأكد من خلوها من الميكروبات المسببة للتسمم الغذائي مثل بكتريا السلمونيلا والمكورات العنقودية الذهبية والفطريات والخمائر حرصا على سلامة الأغذية المتداولة في الأسواق.

كما تم افتتاح وحدة المناظير الجراحية بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية (مرسى مطروح) في سابقة هي الأولى من نوعها بالمستشفى.

كما تم افتتاح مدرسة العلمين الرسمية للغات بمدينة العلمين ووحدة العناية المركزية للأطفال بمستشفى النجيلة المركزي ووحدة العناية للأطفال وعيادة القلب والإيكو بمستشفى سيوة المركزية.