عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هنأ الأهالي بمناسبة العيد القومي.. شعيب: الرئيس السيسي يولى اهتماما كبيرا بمطروح

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال فاعليات العيد القومى

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولى اهتماما كبيرا بمحافظة مطروح وبمواطنينها مضيفا أن ذلك انعكس على حجم المشروعات الكبرى التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

بعد تكريمه لتميزه.. مدير إسعاف مطروح: نعمل جميعا على خدمة المواطنين

محافظ مطروح يركب الخيل مشاركا فرسان ذكرى معركة وادي ماجد| فيديو


ونقل محافظ مطروح تهنئة الرئيس السياسي لكل اهالى مطروح بمناسبة العيد القومي للمحافظة وذكرى انتصار اهالى مطروح على العدوان الإنجليزي بمعركة وأدى ماجد.

وأشار محافظ مطروح في تصريح خاص لـ صدى البلد أن المحافظة شهدت وستشهد افتتاح العديد من المشروعات في جميع القطاعات بمناسبة العيد القومي لمطروح.

وقدم محافظ مطروح التهنئة لجميع أبناء مطروح، بالعيد القومي ال108، وبإحياء ذكرى نضال أجدادهم، في معركة وادي ماجد، عام 1915، ضد قوات جيش الاحتلال الإنجليزي، منوها بأن هذه الذكرى الوطنية، تؤكد أن أبناء مطروح دائما وعلى مر التاريخ مثالا وطنيا يحتذى به بين أبناء مصر جميعا.

وأوضح محافظ مطروح أن المحافظة شهدت العديد من المشروعات القومية التي تمت على أرض المحافظة كما تم تحقيق العديد من التطويرات والإنشاءات في كافة القطاعات من صحة وتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والكهرباء والرصف والتموين والأبنية التعليمية والرعاية الاجتماعية وخدمة المواطنين والأوقاف والإسكان والشباب والرياضة والزراعة والسياحة والتمليك.

وأضاف أنه تم خلال اليومين الماضيين افتتاح معمل الأغذية بكتريولوجي بالمعمل المشترك بمدينة مرسى مطروح حيث يقوم المعمل بأعمال استلام عينات الأغذية سواء الوجبات الجاهزة أو الأغذية المغلفة المعروضة في الأسواق وفحصها بكتريولوجي للتأكد من خلوها من الميكروبات المسببة للتسمم الغذائي مثل بكتريا السلمونيلا والمكورات العنقودية الذهبية والفطريات والخمائر حرصا على سلامة الأغذية المتداولة في الأسواق.

كما تم افتتاح وحدة المناظير الجراحية بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية (مرسى مطروح) في سابقة هي الأولى من نوعها بالمستشفى.

كما تم افتتاح مدرسة العلمين الرسمية للغات بمدينة العلمين ووحدة العناية المركزية للأطفال بمستشفى النجيلة المركزي ووحدة العناية للأطفال وعيادة القلب والإيكو بمستشفى سيوة المركزية.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات محافظ مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ عن طرد موديست بمباراة الأهلي والاتحاد السعودي

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

600 جنيه|تراجع سعر الذهب بعد قفزة تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21 الآن

طرد موديست..بركات يطلق تصريحات قوية عن رد فعل جماهير الأهلي

قرار عاجل من أمير قطر بسبب وفاة الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

ترشيحاتنا

قرار عاجل.. إيقاف أنشطة كرة القدم في الكويت بعد وفاة أمير البلاد

قصف صهيوني عنيف على حي الشجاعية شرق مدينة غزة

بوتين يعزي أمير الكويت الجديد في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

هدفنا الوصول للنهائي.. محمد الشناوي يعلق على مباراة الأهلي واتحاد جدة

بطائرات مسيرة..الحوثيون ينفذون عملية عسكرية ضد أهداف حساسة في إيلات

محرمة دوليا| اللواء عادل العمدة: إسرائـيل أسقطت 6 آلاف قنبلة على غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة ماجد المصري بإطلالة جديدة على إنستجرام| شاهد

طريقة عمل كبدة مشوحة بأسهل الخطوات

إطلالة غير متوقعة لـ يسرا في مهرجان الجونة السينمائي تثير الجدل

جاين أوستن.. لماذا اشتهرت فقط بعد وفاتها| تفاصيل مدهشة

فيديو

أخت رجال.. نجمة تيجي نتجوز بالسر تطرح أغنية جديدة.. فيديو

بطولة ليلى علوى.. طرح البرومو الدعائي لفيلم مقسوم

عمرو سلامة يطرح أغنية فيلم شماريخ.. فيديو

مخرج فيلم عمر وسلمى.. ما لا تعرفه عن الراحل أحمد البدري| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ