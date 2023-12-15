ذكرى معركة وادي ماجد.. محافظ مطروح يكرم أحفاد المجاهدين المشاركين في الحرب

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال احتفالات عيد مطروح القومي، أحفاد المجاهد حسين العاصي، قائد معركة وادي ،ماجد وعدد من القيادات الشعبية من عمد وعواقل المحافظة والمتميزين بالجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وألقى الإعلامي عبد الحميد القناشى نبذة تاريخية عن معركة وأدى ماجد أوضح فيها كيف دارت المعركة. وكيف انتصر أبناء مطروح في معركة وادي ماجد، عام 1915، ضد قوات جيش الاحتلال الإنجليزي.

وأشار محافظ مطروح أن الاحتفالات مستمرة بافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية، لخدمة أهالي مطروح بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

كما تم عرض فيديو لأهم جهود المحافظة خلال 4 سنوات، وقدم محافظ مطروح التهنئة لجميع أبناء مطروح، بالعيد القومي الـ108، وبإحياء ذكرى نضال أجدادهم، في معركة وادي ماجد، مما يؤكد أن أبناء مطروح دائما وعلي مر التاريخ مثالا وطنيا يحتذى به بين أبناء مصر جميعا.