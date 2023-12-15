عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ذكرى معركة وادي ماجد.. محافظ مطروح يكرم أحفاد المجاهدين المشاركين في الحرب

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال التكريم

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال احتفالات عيد مطروح القومي، أحفاد المجاهد حسين العاصي، قائد معركة وادي ،ماجد وعدد من القيادات الشعبية من عمد وعواقل المحافظة والمتميزين بالجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وألقى الإعلامي عبد الحميد القناشى نبذة تاريخية عن معركة وأدى ماجد أوضح فيها كيف دارت المعركة. وكيف انتصر أبناء مطروح في معركة وادي ماجد، عام 1915، ضد قوات جيش الاحتلال الإنجليزي.

وأشار محافظ مطروح أن الاحتفالات مستمرة بافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية، لخدمة أهالي مطروح بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

كما تم عرض فيديو لأهم جهود المحافظة خلال 4 سنوات، وقدم محافظ مطروح التهنئة لجميع أبناء مطروح، بالعيد القومي الـ108، وبإحياء ذكرى نضال أجدادهم، في معركة وادي ماجد، مما يؤكد أن أبناء مطروح دائما وعلي مر التاريخ مثالا وطنيا يحتذى به بين أبناء مصر جميعا.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات عيد مطروح القومى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة لحظة بلحظة على هذه القنوات

انخفاض أسعار السكر والبصل وزيادة المرتبات.. 3 أخبار سعيدة من الحكومة للمواطنين

3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي السابق يوقع رسميا لـ الزمالك سرا .. تفاصيل

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي واتحاد جدة والقنوات الناقلة لها

قرار عاجل من الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي

إذاعة مباراة الأهلي واتحاد جدة على القنوات المفتوحة؟.. الحقيقة والتفاصيل والترددات

علي معلول يفتتح التسجيل لـ الأهلي في مرمى الاتحاد بكأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

كارثة جديدة تهدد البيئة من أعلى قمة في العالم

بالأرقام.. الإعلام الحكومي في غزة يكشف كوارث الاحتلال خلال 70 يوما

30 دقيقة.. الأهلي يتقدم على اتحاد جدة بهدف نظيف بكأس العالم للأندية

لسه بدري.. تعليق مثير من إبراهيم فايق على هدف الأهلي في اتحاد جدة

ذكرى معركة وادي ماجد.. محافظ مطروح يكرم أحفاد المجاهدين المشاركين في الحرب

دعاء العام الجديد للأصدقاء.. اللهم اجعل كله خير واحفظ لي كل غالٍ وارزقني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم صادم .. سعر غير متوقع لـ حذاء نادين نجيم في دبي

مكملش سنة طلاق.. البلوجر محمد فرج يشعل السوشيال ميديا بعرض زواج في لبنان

أسماء أبو اليزيد تحتفل بزفافها في القلعة.. صور

طريقة عمل جاتوه شاتوه شوكولاتة بأسهل الخطوات

فيديو

أسماء أبو اليزيد تحتفل بزفافها في القلعة.. صور

بسعر خيالي ويصمم للمشاهير.. تصميم iPhone 15 Pro Max الذهبي الجديد عيار 24 و21

لونه أبيض.. ولادة أندر سلالة في العالم لـ أنثى تمساح تثير دهشة

عزلة أمريكية وإسرائيلية بسبب الإبادة الجماعية في غزة .. خلاف كبير فضحه التصويت على وقف إطلاق النار «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ