رئيس جامعة مطروح يفتتح السوق الخيري الأول لكلية التربية للطفولة المبكرة.. صور

افتتح الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء السوق الخيري الأول الذي نظمته كلية التربية للطفولة المبكرة، بحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهى أمين القائم بأعمال عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة مروة عبد النعيم القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة لعدد من العمداء والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب.



وأوضح الدكتور مصطفى النجار أن إقامة هذا السوق الخيري جاء في إطار اهتمام الجامعة بنشر ثقافة التكافل المجتمعي، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة تجاه منسوبيها، وتفعيلا لدور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، مشيدا بالتنظيم المميز للمعرض، والجهد المبذول، وتوفير عدد كبير من المستلزمات بأقل الأسعار.

وأوضحت الدكتورة سهى أمين، أن المعرض اشتمل على توفير عدد كبير من الملابس الجاهزة "رجالي، حريمي، أطفال" بالإضافة للشنط والاكسسوارات، مضيفة أن المعرض قدم منتجات بجودة عالية وأسعار رمزية، متوجهة بخالص الشكر لجميع القائمين على تنظيم المعرض.

رئيس جامعة مطروح خلال افتتاح السوق الخيرى

رئيس جامعة مطروح خلال افتتاح السوق الخيرى