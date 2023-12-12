أمين مساعد حزب حماة وطن بمطروح: الوعي الانتخابي وصل لأقصى النجوع الصحراوية

أكد محمد رحومة امين مساعد حزب حماة الوطن بمطروح أن قاطني المناطق الصحراوية حرصوا على التوجه للصناديق الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.



وأضاف أننا نشكر أبناء مطروح على الحضور المشرف والذي ظهر خلال فترة الانتخابات الرئاسية حيث حرص على العديد من المواطنين على التوجه للجانهم الانتخابية على مستوى المحافظة.

وأشار إلى ضرورة أن يتوجه الجميع إلى الصناديق الانتخابية للإدلاء بالاصوات حتى موعد اغلاق اللجان مضيفا أن حزب حماة الوطن أعد خطة مسبقة بالتنسيق وقيادات الحزب لتسهيل وصول الناخبين للجانهم وتوفير سيارات خاصة لقاطني المناطق البعيدة في الصحراء.

وأضاف على وجود أعضاء من الحزب لاستخراج اللجان الانتخابية للمواطنين المترددين على اللجان الانتخابية مباشرة.

وأوضح أن الأعداد الكبيرة التي نزلت للإدلاء الاصواتهم فاجأت الجميع خاصة مع نزول كافة فئات المجتمع ويتوقع استمرار توفد الناخبين على لجان الانتخابية حتى قرب انتهاء إغلاق الصناديق الانتخابية.

وقال إن، قرار حزب حماة الوطن بقيادة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب دعم الرئيس السيسي في الاستحقاق، للحفاظ علي الدولة المصرية واستمرار واستكمال المشروعات التنموية في كافة ربوع مصر.