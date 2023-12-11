نائب محافظ مطروح: عظيمات البادية ضربن مثالا للمشاركة ودور المرأة دافع للأسرة بأكملها

أكدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح أن الانتخابات الرئاسية بمطروح شهدت إقبالا كبيرا خاصة من السيدات.



وأضافت أن هذا الإقبال يسعد كل مصري مشيرة إلى أنها تتوقع تزايد أعداد الناخبين خاصة أن هناك وعي كبير في محافظة مطروح.



وأشارت إلى أن هناك مشاركة كبيرة من السيدات بواحة سيوه وذلك يدل على وعيها بعد أن كانت لا تشارك في مثل هذه الانتخابات مضيفة أن المرأة بمطروح يطلق عليها عظيمات نظرا لدورهم الكبير في رعاية الأسرة.



وأكدت أنه يجب على المرأة ألا يقتصر دورها على الإدلاء بصوتها ولكن يجب أن تشجع أولادها وأسرتها وأن يتوجهوا إلى اللجان الانتخابية حتى يقولوا رأيهم من أجل مصر.



وقالت الدكتورة دينا عثمان ان هناك توعيه كانت كبيرة في قصر الثقافة ومركز الاعلام والأحزاب السياسية بضرورة المشاركة مضيفه أن إحساس المرأة بالمشاركة تزايد بعد أن تولت العديد من المناصب مشيرة إلى أن توليها كأول سيدة بمطروح منصب نائب محافظ مطروح هذه رساله قوية بأهمية دور المرأة في المجتمع واهتمام القيادة السياسية بها.



وقالت إن المرأة عندما توضع في أي عمل تتحدى نفسها حتى تخرج تخرج العمل على اكمل وجه.



ودعت نائب محافظه مطروح على ضرورة المشاركة لاختيار رئيس مصر مضيفة أن الفترة الحالية يجب أن يقوم كل شخص بما عليه بالمشاركة وعدم العزوف عن الإدلاء بالصوت الانتخابي لرسم الخريطة السياسية لمصر.

وتجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

واعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارئ الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالإضافة إلى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

الإشراف على انتخابات الرئاسة

ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024,15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، كما أن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات أهمها عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.

طريقة الانتخاب الصحيحة

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلا بد من أن يكون اسم الناخب مقيدا بلجنة الانتخابات التي سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وإثبات رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، يمكن إبداؤه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة.