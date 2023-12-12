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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يتفقد اللجنة العامة الانتخابية بالضبعة والوحدة المحلية لقرية رأس الحكمة

محافظ مطروح يتابع
محافظ مطروح يتابع سير العملة الانتخابية

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء اللجنة العامة بمركز ومدينة الضبعة وكذلك لجنة الوحدة المحلية لقرية رأس الحكمة للاطمئنان على توافر سبل الراحة والتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية في يومها الثالث دون أي معوقات.

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وأكد على توفير كافة سبل الراحة للقضاة وللناخبين باللجان مع توافد الناخبين على المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024.


وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة مطروح، توافدا متزايدا للناخبين مع بدء عملية التصويت وفتح باب الاقتراع، وظهرت اللجان أكثر تنظيما، فيما تراص الناخبين بمحيط اللجان استعدادا للإدلاء بأصواتهم منذ الصباح الباكر قبل فتح باب التصويت.


كما شهدت اللجان إقبالا مشرفا للشباب وحضور لافت للمرأة بمطروح وإصرار وعزيمة من كبار السن وذوي الهمم، ويدلي ٣٤٢ ألف ناخب بمطروح أصواتهم موزعين على ثماني مدن بها ٢٠٠ لجنة ومقر انتخابي منها ٣٥ لجنة للوافدين تفتح أبوابها لليوم الثالث أمام المواطنين لاختيار من يمثلهم كرئيس للدولة المصرية.


وتواصل الأجهزة الأمنية والتنفيذية جهودها في تأمين المقار الانتخابية وتوفير حرم ٱمن للتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، مما يعكس الحالة الحضارية والٱمنة التي تشهدها الدولة المصرية في ظل ما يحيط بها من أحداث متصارعة.


وأشاد محافظ مطروح بالوعي والإقبال الكبير من المواطنين في عمق الصحراء وكذلك السيدات وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم واصطفافهم في طوابير أمام اللجان في مشهد يعكس وعى أهالي مطروح وحبهم لوطنهم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والحفاظ على الوطن ومقدراته داعيا الجميع بالنزول والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في استكمال مسيرة التنمية والبناء، والتكاتف في مواجهة التحديات، ورسم مستقبل أفضل للوطن.

محافظ مطروح يتابع سير العملة الانتخابية 
محافظ مطروح يتابع سير العملة الانتخابية 
محافظ مطروح يتابع سير العملة الانتخابية 
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