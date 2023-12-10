محافظ مطروح يطمئن على انتظام سير العملية الانتخابية

اطمأن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على سير العملية الانتخابية في كافة المقرات والمراكز على مستوى المحافظة من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة.

وتابع انتظام سير العملية الانتخابية واستمرار التصويت خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية التى تستمر خلال المدة 10, 11, 12 ديسمبر الجارى دون رصد شكاوى أو معوقات بعدد 149 مركزا انتخابيا و200 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، منها 19 مركزا انتخابيا للوافدين بإجمالي 35 لجنة إنتخابية، بإجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 342 ألفًا. بالمحافظة بعدد 149 مركزا انتخابيا و200 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، بالإضافة إلى 19 مركزا انتخابيا للوافدين بإجمالي 35 لجنة إنتخابية ، بإجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 342 ألفًا.

كان محافظ مطروح تابع منذ بدء الدقائق الاولى لعملية التصويت انتظام اللجان وفتح أبوابها امام الناخبين ، وبدء عملية التصويت داخلها والأمور تسير بشكل طبيعي في كافة اللجان الفرعية والمراكز الانتخابية ، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى من كافة أجهزة المحافظة مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية على مدار الساعة خلال فترة الانتخابات وربطها بكافة غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات الخدمية لتذليل أى معوقات وتوفير كافة سبل الراحة أمام الناخبين.

وجدد المحافظ دعوته للمواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية و اعتبار ذلك واجب وطنى للحفاظ على الوطن لاستكمال مسيرة البناء و التنمية وإرسال رسالة للعالم بأكمله بمدى وعى المصريين بحقوقه الدستورية.