مدير تعليم مطروح يبحث استعدادات انطلاق الانتخابات الرئاسية ويحث المدرسين على المشاركة





عقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عدة اجتماعات مع مديري المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية ( عام / فني ) بقاعة الاجتماعات الصغري في ديوان عام المديرية بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية وذلك لاستعراض اللمسات النهائية لانطلاق الاستحقاق الدستوري والانتخابات الرئاسية صباح غد الأحد.

وشدد وكيل الوزارة علي مديري المدارس على ضرورة المشاركة الإيجابية للمعلمين والإداريين بكل مدرسة في العملية الانتخابية بالإضافة إلى مشاركة أبنائنا طلاب المرحلة الثانوية بشقيها العام والفني ممن لهم حق التصويت الانتخابي وذلك لضمان ممارسة حقوقهم الدستوري

وأختتم شحاته الاحتماع بتأكيده أن المشاركة في الانتخابات واجب قومي على جميع أبناء الوطن من أجل استكمال مسيرة الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة بكافة المجالات.