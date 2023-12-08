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أخبار البلد

بحوث الصحراء: عيادات بيطرية متنقلة وتوزيع شتلات الزيتون وتقاوي الشعير لأبناء مطروح

صدى البلد

 قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء برفقة القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة مطروح بافتتاح العيادات البيطرية المتنقلة وتوزيع تقاوي الشعير وشتلات الزيتون على المزارعين بمحافظة مطروح من جانبه أكد السيد اللواء خالد شعيب علي أهمية التواصل الدائم مع المزارعين والمربين وتقديم كافة أوجه الدعم لخدمة قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بالمحافظة كما وجه باستمرار تقديم الخدمات الزراعية وخدمات الدعم الفني لأبناء المحافظة.

يأتي ذلك تتفيدا لتوجيهات الدولة بتعزيز قطاع الزراعة ودعم المزارعين والمربين بمحافظة مطروح وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

 وقال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء بأن كافة الخدمات المقدمة لأهالي مطروح تأتي من خلال خطة وزارة الزراعة وبتوجيهات مباشرة من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

 وأكد شوقي علي أن افتتاح العيادات البيطرية المتنقلة اليوم يأتي في إطار حرص مركز بحوث الصحراء بتقديم كافة خدمات الدعم الفني للمربي الأغنام بمحافظة مطروح والانتقال بالخدمات البيطرية إلي المربين في الوديان والأماكن الوعرة داخل صحراء مطروح وقال شوقي أن افتتاح العيادات البيطرية المتنقلة خطوة مهمة لتوفير الرعاية البيطرية لمربي الأغنام في أماكن تواجدهم، مما يساهم في تحسين صحة وإنتاجية السلالات المحلية من الأغنام والماعز في المحافظة 

وأشار رئيس مركز بحوث الصحراء إلى أنه تم دعم المزارعين بشتلات الزيتون وتقاوي الشعير المعتمدة في إطار خطة المركز في التوسع في المساحات المنزرعة بمطروح.


وأوضح المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بأن المركز قام اليوم بتوزيع 50 ألف شتلة زيتون من إنتاج وحدة بحوث البساتين بمركز التنمية المستدامة على المزارعين بالإضافة الى توزيع 2000 شكارة من تقاوي الشعير صنف جيزة 126 وهو من الأصناف المتحملة للملوحة والمتأقلمة مع المعدلات المتباينة من معدلات سقوط الأمطار 

وأكد الأمير علي أن سيارات العيادة المتنقلة ستقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية وتقديم أدوية ولقاحات الى مربى الأغنام في أماكن تواجدهم وأشار مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أن المركز قام بمضاعفة إنتاج الشتلات دعماً لمزارعي المحافظة خاصة الأصناف عالية الإنتاجية وفقا لظروف الزراعة المطرية. 

 

من جانبه أكد الدكتور محمد سالم سرحان مدير مركز البحوث التطبيقية أن توزيع هذه التقاوي مجانا وفقا لخطة مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح لدعم وتنمية الوحدات الرعوية التي تستهدفها خطة المركز كدعم غير مباشر لتنمية الثروة الحيوانية بمحافظة مطروح وأوضح الدكتور وائل غيث مدير وحدة بحوث البساتين، أن الأصناف التي تم توزيعها حاليًا، ذات جودة عالية ومناسبة لظروف محافظة مطروح وتم إنتاجها داخل مشاتل مركز التنمية المستدامة لتكون متأقلمة مع ظروف البيئية لمحافظة مطروح.

وقام المحافظ ورئيس مركز بحوث الصحراء والوفد المرافق وبمشاركة المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح والمهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بطروح ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بتوزيع تقاوي الشعير والشتلات علي المزارعين والمربين وإطلاق إشارة بدء عمل العيادات المتنقلة.

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