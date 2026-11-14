صالون معهد التخطيط يناقش "السيادة في عصر الذكاء الاصطناعي" بحضور مصطفى حجازي

استضاف الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، الدكتور مصطفى حجازي المفكر الاستراتيجي ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية والسياسية سابقًا، في أولى حلقات صالون المعهد للعام الأكاديمي 2026/2027، تحت عنوان "السيادة في عصر الذكاء الاصطناعي".



وفي مستهل الحلقة، أكد الدكتور أشرف العربي أن السيادة في عصر الذكاء الاصطناعي تمثل قضية استراتيجية تتجاوز امتلاك التكنولوجيا إلى امتلاك القدرة على فهمها وتوجيهها والتحكم في مسارات توظيفها، بما يستلزم بناء منظومة مؤسسية متكاملة تجمع بين المعرفة والقدرات التقنية والأطر التنظيمية والضمانات الحقوقية، وترسخ نموذجًا للتقدم التكنولوجي يوازن بين كفاءة الآلة وحرية الإنسان، ويعزز الابتكار ويضمن المساءلة، بما يجعل التكنولوجيا أداة لتعزيز الاستقلال في التفكير وصناعة القرار، لا بديلًا عنهما.



وفي سياق متصل أكد الدكتور مصطفى حجازي أن الذكاء الاصطناعي لا يمثل مجرد تطور تكنولوجي، وإنما يعكس تحولًا في النسق المعرفي للإنسانية، بما يحمله من تداعيات على مفاهيم الإنسان عن ذاته والحرية والعدالة والكرامة، وعلى موقعه ودوره في المستقبل. خاصة أن فهم طبيعة هذا التحول يقتضي تجاوز حدود استيعاب التطبيقات التقنية الراهنة، والانطلاق من القدرة على التخيل والتأمل واستشراف ما تفرضه هذه المرحلة من تحولات، مشيرًا إلى أن التطورات التي شهدها العالم منذ عام 2023 تجاوزت كثيرًا التوقعات السابقة، في ظل تزامن التحولات التكنولوجية مع أزمات عالمية متلاحقة، وفي مقدمتها جائحة كورونا.

وأوضح الدكتور مصطفى حجازي أن تاريخ البشرية يمثل سلسلة من الانتقالات بين أنساق متعاقبة بدأت بالنسق الزراعي، مرورًا بالصناعي والمعلوماتي، وصولًا إلى مرحلة جديدة، لتتجاوز التطور التقني والإنتاجي، لتمتد إلى إعادة صياغة منظومة القيم والمفاهيم الإنسانية. وفي مقدمتها الحرية والعدالة والكرامة، مشيرًا إلى أن النسق الصناعي أرسى أنماطًا من التنميط تجاوزت مجال الإنتاج لتمتد إلى الفكر والسياسة والمجتمع، فيما يعكس التراجع المتسارع في المدى الزمني للأنساق الحضارية، من آلاف السنين في النسق الزراعي إلى مئات السنين في الصناعي وعشرات السنين في المعلوماتي، تسارع وتيرة التحولات المعرفية والإنسانية.

وتطرق خلال حديثه إلى التحديات المعرفية الناجمة عن التسارع في إنتاج المحتوى عبر نماذج الذكاء الاصطناعي، وما تثيره تقنيات التعلم التكراري (Recursive Learning) من تساؤلات بشأن تضخم المحتوى المعلوماتي وآليات التحقق من دقته وموثوقيته، مشيرًا إلى أن تداعيات هذه التحولات تتجاوز إشكاليات المصداقية المعلوماتية، لتمتد إلى السرديات الكبرى التي تشكل وعي المجتمعات ومرجعياتها، وفي مقدمتها السردية الدينية، محذرًا من مخاطر تداخل المفاهيم والمصادر، بما قد يفضي إلى تداول أفكار ومعلومات تفتقر إلى أصول دينية، ثم ترسيخها تدريجيًا باعتبارها جزءًا من المرجعية الدينية.

وأكد أن فهم الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يقتصر على أبعاده التقنية، بل يتطلب مقاربة شاملة لجوانبه الفلسفية والمعرفية والسياسية والإنسانية، محذرًا من أن الاقتصار على التعامل معه بوصفه أداة تكنولوجية قد يفضي إلى التبعية وفقدان القدرة على التأثير في مسارات المستقبل، مشيرًا إلى أهمية إدراج الأسئلة الفلسفية والمعرفية الأساسية المرتبطة بالوجود والزمن والواقع والإدراك والإرادة الإنسانية، ضمن دوائر التفكير الاستراتيجي والتخطيط وصناعة القرار.

وفيما يتعلق بالسيادة ومستقبل التكنولوجيا، أكد الدكتور/ مصطفى حجازي أن تطور الذكاء الاصطناعي يرتبط بمصالح اقتصادية واستراتيجية للقوى والشركات المالكة له، وهو ما يستدعي بناء إرادة واعية تضمن للمجتمعات حضورًا فاعلًا في دوائر التفكير والتخطيط وصناعة القرار لافتًا إلى أن التحدي لا يتعلق فقط بامتلاك التكنولوجيا أو توفير الاستثمارات اللازمة لها، وإنما يمتد إلى بلورة رؤية مشتركة لقضايا السيادة والحوكمة والمشاركة في صياغة الأطر والقواعد المنظمة لهذا المجال.

ولفت الدكتور مصطفى حجازي إلى أن التحولات المتسارعة تفرض ضرورة بناء تكامل عربي يتجاوز منطق التنافس إلى توحيد الإمكانات وتنسيق الجهود، بما يعزز قدرة الدول العربية على المشاركة في صناعة المستقبل التكنولوجي، مشيرًا إلى ما تمتلكه المجتمعات العربية من عقول وكفاءات قادرة على الإسهام في هذه التحولات، شريطة توافر الإرادة والقرار، وتوسيع نطاق المشاركة في صياغة مستقبل التكنولوجيا.

وحول مستقبل العلاقة بين الإنسان والآلة، أضاف الدكتور مصطفى حجازي أن التحدي الجوهري يتمثل في إعادة تعريف المعنى الإنساني وصياغة رؤية تحافظ على مركزية الإنسان ودوره في عالم تتسع فيه قدرات الأنظمة الذكية، بما يستدعي إعادة النظر في الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد والتعليم والإعلام والسياسة.



واختتم بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي لم يعد في امتلاك مزيد من المعلومات، وإنما في القدرة على طرح الأسئلة الصحيحة وإعمال التفكير النقدي، باعتبارهما مدخلًا أساسيًّا لفهم المستقبل وتوجيه التحولات التكنولوجية بما يخدم الإنسان ويحافظ على دوره في صناعة الحضارة.

جدير بالذكر أن الحلقة شهدت مداخلات ونقاشات ثرية حول التحولات المعرفية والفلسفية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، وانعكاساتها على مفاهيم السيادة الوطنية والحوكمة والاستقلال التكنولوجي، ومستقبل العلاقة بين الإنسان والآلة، إلى جانب تحديات إنتاج المعرفة وموثوقية المحتوى، وآفاق التكامل العربي في بناء القدرات وتعزيز المشاركة في صياغة مستقبل التكنولوجيا.