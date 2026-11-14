وزيرة الإسكان تؤكد ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لمشروعات الصرف الصحي بالإسكندرية

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف عدد من مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بمحافظة الإسكندرية وينفذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، للوقوف على معدلات التنفيذ وموقف الأعمال وتذليل أي عقبات.

وفي هذا السياق، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتوسع في إنشاء محطات المعالجة ورفع كفاءة المحطات القائمة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمناطق السكنية والصناعية، وتحقيق مستهدفات الدولة في تطوير البنية التحتية بقطاع المرافق.

واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا بشأن نتائج الجولة الميدانية التي أجراها اللواء مهندس أشرف بركات، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولو الجهاز، لمتابعة عدد من مشروعات محطات المعالجة والتوسعات وإعادة التأهيل، حيث شملت الجولة محطة معالجة مصطفى إسماعيل، بطاقة 5 آلاف متر مكعب يوميًا، قابلة للتوسع إلى 10 آلاف متر مكعب يوميًا، لخدمة قرى البنجر بمنطقة بنجر السكر.

كما تضمن التقرير موقف أعمال إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بكفر أبو زهرة، بطاقة معالجة تتراوح بين 30 و60 ألف متر مكعب يوميًا، لخدمة المواطنين بالمنطقة.

وشملت الجولة مشروع إعادة تأهيل محطة معالجة برك الأكسدة بمدينة برج العرب الجديدة، والذي يستهدف رفع طاقتها من 30 ألفًا إلى 100 ألف متر مكعب يوميًا، لمعالجة مياه الصرف الصحي الناتجة عن الصناعات الخفيفة والغذائية، حيث تتواصل أعمال المرحلة الثانية، عقب الاستلام الابتدائي الجزئي لأعمال المرحلة الأولى.

وتابعت الوزيرة مشروع توسعات محطة المعالجة الغربية، والذي يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة من نحو 462 ألفًا إلى 630 ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب تطوير منظومة المعالجة من المعالجة الابتدائية إلى المعالجة الثانوية، بما يسهم في تحسين جودة المياه المعالجة ودعم إمداد محطة معالجة الدلتا الجديدة، بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوميًا بمنطقة الحمام، بالمياه المعالجة.

وفي الختام، شددت وزيرة الإسكان على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، ومتابعة معدلات الإنجاز ميدانيًا، مع التأكيد على تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ والتشغيل، بما يضمن تحقيق الاستفادة المستهدفة من تلك المشروعات، وسرعة دخولها الخدمة لخدمة المواطنين ودعم خطط التنمية بالمحافظات.