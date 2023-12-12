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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة مطروح: وعى الطلاب بالجامعة تبهرني لوعيهم بقيمة مصر

رئيس جامعة مطروح
رئيس جامعة مطروح

أشاد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، بالظهور الإيجابي أمام اللجان الانتخابية ووعي الشعب المصري وأهالي مطروح بشكل خاص، اللذين حرصوا على الممارسة الانتخابية الشفافة الديمقراطية وحقهم الدستوري.

 

وأكد سعادته بطلاب جامعة مطروح لمشاركتهم الانتخابية وحرصهم التام على المشاركة الانتخابية والإدلاء بأصواتهم خلال الثلاثة أيام الماضية، مؤكدا أن الطلاب في جامعة مطروح مدركون قيمة التصويت الانتخابي، وتأثيره في بناء الوطن.
وأشار أن جامعة مطروح أقامت ندوات عديدة لتوعية الطلاب بأهمية المشاركة الإيجابية وحب الوطن ومشيرا أننا تركنا مساحات كافية للطلاب للتعبير عن حبهم للوطن وقاموا الطلاب بمقارنات بين الدول في تحقيق الاستقرار والأمن والأمان والتقدم والتنمية كما حدثت في مصر.
وقال إن طلاب مطروح لديهم وعي بقيمة الاستقرار وبالتحديات التي تواجه الوطن كما أن لديها إصرارا أن المشروعات التنموية يجب أن تكتمل وعملية البناء والتنمية تستمر، مضيفا أننا نتحدث إلى الطلاب من خلال واقع ملموس وحقيقي، ولذلك وجدنا الطالب حريصا جدا على الحفاظ على استقرار وطنهم.
وتقدم رئيس جامعة مطروح لطلبة وطلاب جامعة مطروح على حرصهم على الذهاب إلى اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري والوطني.
وأضاف النجار أن مصر بمشيئة الله ستظل دائما هي الأفضل بسواعد أبنائها وتشهد مشروعات أخرى في ظل العشر سنوات الماضية وتستمر هذه التنمية إلى 2030و2050
فمصر ستظل قوية إلى الأبد.

 

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