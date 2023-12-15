محافظ مطروح يركب الخيل مشاركا فرسان ذكرى معركة وادي ماجد| فيديو

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أهالي مطروح احتفالات عيد مطروح القومي بركوب الخيل احتفالات بذكرى معركة وأدى ماجد.

وفاجأ محافظ مطروح، أهالي المحافظة، بركوبه أحد الخيول؛ ليشارك الفرسان فرحتهم بتلك الذكرى بانتصار أبناء مطروح على الجيش الإنجليزي في معركة وادي ماجد.

كما كرم محافظ مطروح خلال احتفالات عيد مطروح القومي أحفاد المجاهد حسين العاصي قائد معركة وأدى ماجد وعدد من القيادات الشعبية من عمد وعواقب المحافظة والمتميزين بالجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وقدم محافظ مطروح التهنئة لجميع أبناء مطروح، بالعيد القومي ال108، وبإحياء ذكرى نضال أجدادهم، في معركة وادي ماجد، مما يؤكد أن أبناء مطروح دائما وعلي مر التاريخ مثالا وطنيا يحتذى به بين أبناء مصر جميعا.