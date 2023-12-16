بعد تكريمه لتميزه.. مدير إسعاف مطروح: نعمل جميعا على خدمة المواطنين

أكد الدكتور مصطفى أشرف مدير مرفق اسعاف مطروح، أن جميع العاملين بمرفق الإسعاف يعملون على خدمة المواطن مع الاستجابة الفورية لكافة البلاغات.



وأضاف أن جميع العاملين بمرفق الإسعاف، متميزون نظرا لأنهم حريصون على القيام بدورهم والاستجابة الفورية لأي بلاغات خلال دقائق معدودة من تلقى البلاغ ، مشيرا أن طبيعة العمل أصبحت نظاما ثابتا بالنسبة لجميع العاملين حيث يقومون بتلبية أي بلاغات فورية والتعامل معها خلال دقائق معدودة وذلك لأننا نضع أرواح المواطنين فى نصب أعيننا .

وأشار إلى أن رئيس الهيئة الدكتور عمرو رشيد يعمل دائما على حس العاملين بالإسعاف على بذل كافة الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين مع تكريم المتميزين من العاملين بالمرفق لتشجيع زملائهم على بذل مزيد من الجهد.

وتقدم الدكتور مصطفى بالشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح على هذا التكريم مضيفا أنه يهدي هذا التكريم لجميع زملائه العاملين بمرفق إسعاف مطروح الذين يقومون بدورهم على أكمل وجه.

وكرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد كرم العناصر المتميزة بمطروح خلال فعاليات العيد القومي لمطروح، مدير مرفق الإسعاف وعدد 2 من المسعفين رجال لدورهم وأدائهم المتميز في بلاغات الحوادث، على طول الطريق الساحلي.