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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح: مطبات صناعية بمنطقة كوبري فوكة بعد فتح مزلقان السكة الحديد

طريق مطروح اسكندرية
طريق مطروح اسكندرية

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،اليوم السبت ، إستمرار جهود توفير مزيد من الأمان وتيسير الحركة المرورية بمنطقة كوبرى فوكة بعد فتح مزلقان السكة الحديد أسفل الكوبرى لتيسير الحركة في اتجاه مطروح اسكندرية.

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حيث تم عمل مطبات صناعية واسفلتيه بعدد ٥ مطبات وعين قط وكذلك لافتات ارشادية ، فى نزلة مزلقان كوبري فوكة باتجاه مرسي مطروح اسكندرية،لتجنب وقوع حوادث والحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

 

وأشار إلى قيام الادارة العامة للمرور بعمل إشارات مرورية وعلامات ارشادية قبل مدخل الكوبري من ناحية اسكندرية ومن ناحية مطروح ،وكذلك التنسيق مع إدارة مرور مطروح لتركيب طواحين واقماع وإشارات مضيئة بالإضافة إلى تواجد أفراد خدمات بالموقع ٢٤ ساعة للتحويلات ومسار الطريق قبل وبعد الكوبري تفاديا لوقوع الحوادث والحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

كما شارك أهالي المنطقة في وضع صناديق بلاستيك بدلا من البلدورات مطلاة بعلامات فسفورية،مع استمرار التنسيق بين محافظة مطروح مع وزارة النقل والمواصلات وهيئة السكة الحديد.

يشار إلى أنه بعد أعمال تطوير والتوسعة أصبح إتجاه الطريق المؤدى إلى مدينة مرسي مطروح يمر أعلى كوبرى فوكة ،والاتجاه المؤدى إلى محافظة الإسكندرية من أسفل الكوبرى يمينا ليمر على مزلقان السكة الحديد مباشرة.

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