طابور الصباح والحصة الأولى بجميع مدارس مطروح عن معركة وادى ماجد

نفذت مديرية التربية والتعليم بمطروح طابور الصباح و الحصة الأولى اليوم الأحد بجميع المدارس بالمحافظة عن توعية الأجيال بمطروح بمعركة وادى ماجد وتضحيات وبطولات أبناء مطروح في مواجهة قوات الاحتلال الإنجليزي في ١٥ ديسمبر عام ١٩١٥.

وقام الدكتور حمد شعيب رئيس لجنة التراث بالمحافظة و إسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم بتفقد طابور الصباح بعدد من المدارس لمتابعة فقرات عن العيد القومي وتعريف أبناء مطروح ببطولات اجدادهم حماه البوابة الغربية لمصر.



كما قاما بتنفيذ الحصة الأولى بمدرسة زاهر جلال الاعداديه بنات عن تلك المناسبة الوطنية المجيدة في تاريخ أبناء مطروح وتعريف الطالبات بمدى التضحيات التى شارك فيها أبناء مطروح من رجال وسيدات بقيادة المجاهد حسين جبريل العاصى وانضم إليهم قوات حرس الحدود بقيادة اليوزباشى محمد صالح حرب ،واستطاعوا بتكاتفهم الانتصار على قوات الاحتلال الإنجليزي وقتل قائدهم اسناو على يد المجاهد صالح بوزوير السمالوسى

لنستلهم من هذه الملحمة الإصرار والعزيمة على المضى قدما في تحقيق مزيد من الانتصارات ليس العسكرية ولكن أيضا التنموية على أرض مطروح بسواعد وعقول ابنائها لان مطروح تستحق منا الكثير وبما يواكب اهتمام القيادة السياسية بهذه البقعة الغالية من أرض الوطن مع اقامة العديد من المشروعات القومية والتنموية على أرضها.