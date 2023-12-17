عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طابور الصباح والحصة الأولى بجميع مدارس مطروح عن معركة وادى ماجد

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح خلال طابور الصباح

  

نفذت مديرية التربية والتعليم بمطروح  طابور الصباح و الحصة الأولى اليوم الأحد بجميع المدارس بالمحافظة عن  توعية الأجيال بمطروح بمعركة وادى ماجد وتضحيات وبطولات أبناء مطروح في مواجهة قوات الاحتلال الإنجليزي في ١٥ ديسمبر عام ١٩١٥.

محافظ مطروح: مطبات صناعية بمنطقة كوبري فوكة بعد فتح مزلقان السكة الحديد

بعد تكريمه لتميزه.. مدير إسعاف مطروح: نعمل جميعا على خدمة المواطنين

وقام الدكتور حمد شعيب رئيس لجنة التراث بالمحافظة و إسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم بتفقد طابور الصباح بعدد من المدارس لمتابعة فقرات عن العيد القومي وتعريف أبناء مطروح ببطولات اجدادهم حماه البوابة الغربية لمصر.


كما قاما بتنفيذ الحصة الأولى بمدرسة زاهر جلال الاعداديه بنات عن تلك المناسبة الوطنية المجيدة في تاريخ أبناء مطروح وتعريف الطالبات بمدى التضحيات التى شارك فيها أبناء مطروح من رجال وسيدات بقيادة المجاهد حسين جبريل العاصى وانضم إليهم قوات حرس الحدود بقيادة اليوزباشى محمد صالح حرب ،واستطاعوا بتكاتفهم الانتصار على قوات الاحتلال الإنجليزي وقتل قائدهم اسناو على يد المجاهد صالح بوزوير السمالوسى

لنستلهم من هذه الملحمة الإصرار والعزيمة على المضى قدما في تحقيق مزيد من الانتصارات ليس العسكرية ولكن أيضا التنموية على أرض مطروح بسواعد وعقول ابنائها لان مطروح تستحق منا الكثير وبما يواكب اهتمام القيادة السياسية  بهذه البقعة الغالية من أرض الوطن مع اقامة العديد من المشروعات القومية والتنموية  على أرضها.

مطروح اخبار محافظة مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات عيد مطروح القومى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلح ولم الشمل.. رد فعل مفاجئ من شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

أول قرارات الرئيس القادم.. 9 ملفات تحتاج جراحة فورية لإصلاح التشوهات

تراجع أسعار الذهب أخيرًا بعد قفزات متتالية|وعيار 21 الآن مفاجأة غير متوقعة

مقابل 500 ألف دولار.. الزمالك يقرر بيع لاعب الفريق

أجلوا السفر فورا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

ابنتي تخوض المساكنة.. تصريحات جريئة وصادمة لـ يوري مرقدي

ترشيحاتنا

تحركات برلمانية للحد من الغلاء.. أزمة أسعار السكر والبصل تدخل مراحلها الأخيرة

سنظل دائمًا أخوات.. أول تعليق من خالد بيبو عن علاقته بسيد عبدالحفيظ

المحرصاوي: المحافظون على اللغة العربية لهم ثواب كالداعي إلى الله عز وجل

كنت بدور على بابا.. غادة عبد الرازق تكشف سر حبها لـ الرجالة الكبيرة

وديني لأدبحـ.ها.. تهديد شقيقة نيرة أشرف بنفس مصير أختها.. تفاصيل

ماذا يحدث عند تناول الشاي بالنعناع في الصباح ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محشية كاجو .. أغرب طرق تحضير الطعمية

باحث أثار: أنفاق السرابيوم رمز لحضارة في قمة الرقي والقوة التكنولوجية المتفرّدة

نفس الفستان.. مي عمر تتألق بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور.. شاهد

نفس الملابس .. نادين نجيم تتألق رفقة أطفالها

فيديو

7 قرارات مهمة في اجتماع مجلس إدارة الزمالك.. ماذا جاء فيها؟ «فيديوجراف»

استثمارات بـ19 مليار دولار و150 اتفاقية.. علاقات طيبة جمعت مصر والكويت بحكم «نواف»|فيديوجراف

«متأكشنهاش تاني يا وليد».. جمهور الأهلي روّق وليد الفراج بعد هزيمة الاتحاد| فيديوجراف

بعد استشهاد عائلته بشهر ونصف.. إصابة المراسل وائل الدحدوح ووفاة زميله سامر أبو دقة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ