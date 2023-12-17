المشروع القومى لرياضة الفتاة والمرأة يواصل تدريباته بمركز شباب مطروح

واصلت مديرية الشباب والرياضة بمطروح متمثلة في إدارة الرياضة، تدريبات المشروع القومى لرياضة الفتاة والمرأة، الذي يهدف إلى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة للفتيات والتدريب على العروض الرياضية وكرة اليد والكرة الطائرة وتنس الطاولة والكاراتية واكتساب مهارات رياضية، للفئة العمرية الاكبر من ١٤ سنة بمركز شباب مطروح ايام الاثنين والخميس من ٤ إلى ٦ مساء.

يأتى ذلك تحت إشراف الكابتن "محمد انور" مدير إدارة الرياضة، والقائمين على التدريب الكابتن " نادية عبد الفضيل"، والكابتن "ميرنا عماد".

يأتى ذلك فى اطار توجيهات الدكتور "اشرف صبحى" وزير الشباب والرياضة، واللواء "خالد شعيب" محافظ مطروح، وبتعليمات الدكتور "عمرو حداد" وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتورة "غادة جمال" مدير الادارة العامة للقاعدة الشعبية. والدكتور "وليد رفاعى" مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، بالاهتمام بممارسة الرياضة وجعلها اسلوب حياة، تنفيذا وتحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.