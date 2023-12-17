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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم مطروح: فصل 8 طلاب بقرار لجنة الحماية والانضباط المدرسي

مدير. تعليم يعتمد
مدير. تعليم يعتمد فصل ٨ طلاب

عقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح إجتماعا مع لجنة الحماية والانضباط المدرسي على مستوى المديرية بحضور أحمد هاشم رئيس مجلس الأمناء ونائب رئيس اللحنة وعضويتها المكونة من منال جبر مدير إدارة الشئون القانونية ولطيفة طرمان موجه عام التربية الاجتماعية ومحمود أبو ذكري مسئول الأمن بالمديرية ورحاب الصايم مدير إدارة شئون الطلاب والامتحانات وأسماء صبري موجه عام التربية النفسية ومفرح أبو اليزيد عضو فني اللجنة.

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واستعرض وكيل الوزارة خلال الاجتماع الإجراءات التنفيذية الخاصة بأحكام لائحة النظام والانضباط المدرسي والجدول الزمني الخاص بتنفيذ مبادرات تعزيز الجانب التربوي للحد من الممارسات غير المرغوب فيها من بعض الطلاب ،كذلك تم خلال الاجتماع النظر في تقرير لجان الحماية الفرعية بالإدارات التعليمية ومناقشة القرارات الوزارية الصادرة من الوزارة و الخاصة بالقضايا المتعلقة بالمخالفات الطلابية داخل المؤسسات التعليمية.

وصدقت لجنة الحماية خلال الاجتماع علي قرار لجنة الحماية الفرعية بإدارة مطروح التعليمية والذي قضي باتخاذ قرار بفصل ٨ طلاب خمسة عشر يوما   وفق القرار رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ بشأن لائحة الانضباط المدرسى لارتكابهم مخالفات من المستوى الثالث باللائحة.

كذلك إعتماد فصل طالبين  مع أخذ تعهد من ولي الأمر بعدم تكرار ذلك وجاء الفصل  لارتكاب الطالبين مخالفات من المستوي الثالث أيضا  وفق المادة ٢٢ من القرار الوزاري السالف ذكره .

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