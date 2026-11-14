قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات
رئيس الوزراء يتفقد مصنع للحلول البيئية لإنتاج قضبان التسليح المركب
وظائف وزارة العمل 2026.. 620 فرصة عمل برواتب تصل إلى 11 ألف جنيه
أطفال ونساء حوامل.. مجـ.زرة مروعة تضرب النازحين في إثيوبيا
مصرع 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة بالقليوبية وبني سويف وضبط آخرين من متجري المواد المخدرة والأسلحة
من تصريح الكوافير إلى الاعتذار.. القصة الكاملة لأزمة أحمد السقا وهشام سليمان
حملات على أوكار الكيف.. مصرع 7 عناصر خطرة وضبط 3 أطنان مخدرات
رئيس الوزراء يؤكد أهمية التوسع في التصنيع المحلى والاعتماد على الخامات المصرية
جرس إنذار من واشنطن.. مظاهرة تحذر من انفجار القرن الأفريقي بسبب آبي أحمد
رئيس الوزراء يتفقد مصانع للأدوات الكهربائية وحلول الأمان بميت غمر
قرار عاجل من المحكمة في دعوى الطعن على العدادات الكودية
رئيس الوزراء: الدولة مهتمة بتوطين الصناعات الهندسية وتعميق التصنيع المحلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدرب منتخب الكاراتيه: سالي إسلام كانت شديدة التركيز والإخلاص أساس النجاح

الكابتن عبد الفتاح النجار، المدير الفني للمنتخب الوطني للكاراتيه
الكابتن عبد الفتاح النجار، المدير الفني للمنتخب الوطني للكاراتيه
إسراء صبري

أكد الكابتن عبد الفتاح النجار، المدير الفني للمنتخب الوطني للكاراتيه، أن الإعداد النفسي للاعبين يمثل جانبًا مهمًا من دوره كمدير فني، مشيرًا إلى حرصه على توفير الدعم النفسي لهم ومساعدتهم على تجنب أي عوامل خارجية قد تؤثر على تركيزهم خلال المنافسات.

وأوضح «النجار»، خلال لقائه عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن والد سالي إسلام الحاصلة على ميدالية بطولة العالم فى الكاراتيه، كان برفقتها خلال البطولة، وبذلا مجهودًا كبيرًا لدعمها، مشيدًا بإخلاصها وتركيزها، مؤكدًا أن الإخلاص هو أساس النجاح، وأن مكافأة الإنسان على إخلاصه تأتي من الله .

وأضاف أن سالي كانت شديدة التركيز في البطولة، لافتًا إلى أنها طلبت منه في ليلة المنافسة النهائية الذهاب للنوم مع والدتها في الفندق الآخر، مشيرًا إلى أنه يهتم بالجانب النفسي للاعبين إلى جانب مهامه الفنية، موضحًا أن أي لاعب لديه مشكلة أو أمر يشغله يمكنه التحدث معه، حيث يحرص على طمأنته والتأكيد له بأنه يقف خلفه ويدعمه.

وأكد النجار أن خبرته ومكانته في رياضة الكاراتيه على مستوى العالم تمنح اللاعبين شعورًا بالأمان والثقة، وتجعلهم أكثر اطمئنانًا لوجوده بجانبهم، دون خوف من الحكام أو المنافسين.

وتحدث المدير الفني عن المواجهات القوية التي خاضتها سالي خلال البطولة، مشيرًا إلى أن من بينها مواجهتين أمام لاعبتين من إيران وهولندا، واصفًا مواجهة اللاعبة الإيرانية بأنها كانت من أقوى المباريات، موضحًا أن أداءها في مباراتها السابقة كان يوحي بصعوبة فوز سالي عليها، نظرًا لقوة وسرعة ضرباتها بقدميها.

وأضاف أنه شرح لسالي التكتيك الذي ستعتمد عليه في المواجهة، والقائم على الضغط على المنافسة وإغلاق المساحات أمامها داخل الملعب، حتى تبدو مسيطرة على المباراة، موضحًا أن انتهاء اللقاء بالتعادل يجعل الحكام يرجحون كفة إحدى اللاعبتين.

ولفت النجار إلى أنه سأل المدربين الموجودين معه عن هوية اللاعبة المنافسة في المباراة النهائية، نظرًا لانشغاله بمتابعة أكثر من ملعب في الوقت نفسه، فأخبروه بأنها المصنفة الأولى عالميًا، وشرحوا له أسلوب لعبها وتحركاتها واعتمادها على الضربات بالقدم.

وأوضح أنه طلب من سالي إسلام التركيز على إغلاق المسافات أمام منافستها، وشرح لها الضربتين اللتين ستعتمدان عليهما خلال المواجهة، مشيرًا إلى أن إحدى هذه الضربات سبق أن استخدمها في بطولة العالم عام 2010 مع أحد لاعبيه، وكانت تعتمد على الدخول والخروج بسرعة كبيرة، لدرجة أن اللاعبة المنافسة لم تتمكن من رؤيتها بسبب سرعتها.

بطولة العالم فى الكاراتيه الكاراتيه إيران هولندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن وصلاح

خالد طلعت يكشف لماذا لا يزال حسام حسن الهداف التاريخي وليس محمد صلاح

أمطار غزيرة

أمطار غزيرة تستمر 4 أيام.. موعد أول نوة شتوية تضرب مصر

علي ماهر

علي ماهر يكشف سر هدف محمد هاني أمام مالاوي : تدربنا عليه بالفيديو

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

سعر الدولار

أكبر سعر دولار في البنوك المصرية الآن

الشيخ حمادة عبد الوهاب

توفى على المنبر أثناء خطبة الجمعة.. وزير الأوقاف ينعى إمام مسجد بالأقصر

شريف منير

وسط أجواء عائلية.. شريف منير يحتفل بخطوبة ابنته فريدة بحضور نجوم الفن والإعلام

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

الهلال الأحمر المصري : استمرار الدعم الإنساني لغزة وتجاوز التحديات بمعبر رفح

عداد الكهرباء

5 دقائق تكشف عطل عداد الكهرباء في منزلك.. خبير طاقة يوضح

صورة ارشيفية

الشمس تخدع المواطنين.. الأرصاد تكشف موعد عودة الإحساس بالبرودة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟.. فوائد مذهلة تتجاوز تحسين الهضم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد