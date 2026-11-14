مدرب منتخب الكاراتيه: سالي إسلام كانت شديدة التركيز والإخلاص أساس النجاح

أكد الكابتن عبد الفتاح النجار، المدير الفني للمنتخب الوطني للكاراتيه، أن الإعداد النفسي للاعبين يمثل جانبًا مهمًا من دوره كمدير فني، مشيرًا إلى حرصه على توفير الدعم النفسي لهم ومساعدتهم على تجنب أي عوامل خارجية قد تؤثر على تركيزهم خلال المنافسات.

وأوضح «النجار»، خلال لقائه عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن والد سالي إسلام الحاصلة على ميدالية بطولة العالم فى الكاراتيه، كان برفقتها خلال البطولة، وبذلا مجهودًا كبيرًا لدعمها، مشيدًا بإخلاصها وتركيزها، مؤكدًا أن الإخلاص هو أساس النجاح، وأن مكافأة الإنسان على إخلاصه تأتي من الله .

وأضاف أن سالي كانت شديدة التركيز في البطولة، لافتًا إلى أنها طلبت منه في ليلة المنافسة النهائية الذهاب للنوم مع والدتها في الفندق الآخر، مشيرًا إلى أنه يهتم بالجانب النفسي للاعبين إلى جانب مهامه الفنية، موضحًا أن أي لاعب لديه مشكلة أو أمر يشغله يمكنه التحدث معه، حيث يحرص على طمأنته والتأكيد له بأنه يقف خلفه ويدعمه.

وأكد النجار أن خبرته ومكانته في رياضة الكاراتيه على مستوى العالم تمنح اللاعبين شعورًا بالأمان والثقة، وتجعلهم أكثر اطمئنانًا لوجوده بجانبهم، دون خوف من الحكام أو المنافسين.

وتحدث المدير الفني عن المواجهات القوية التي خاضتها سالي خلال البطولة، مشيرًا إلى أن من بينها مواجهتين أمام لاعبتين من إيران وهولندا، واصفًا مواجهة اللاعبة الإيرانية بأنها كانت من أقوى المباريات، موضحًا أن أداءها في مباراتها السابقة كان يوحي بصعوبة فوز سالي عليها، نظرًا لقوة وسرعة ضرباتها بقدميها.

وأضاف أنه شرح لسالي التكتيك الذي ستعتمد عليه في المواجهة، والقائم على الضغط على المنافسة وإغلاق المساحات أمامها داخل الملعب، حتى تبدو مسيطرة على المباراة، موضحًا أن انتهاء اللقاء بالتعادل يجعل الحكام يرجحون كفة إحدى اللاعبتين.

ولفت النجار إلى أنه سأل المدربين الموجودين معه عن هوية اللاعبة المنافسة في المباراة النهائية، نظرًا لانشغاله بمتابعة أكثر من ملعب في الوقت نفسه، فأخبروه بأنها المصنفة الأولى عالميًا، وشرحوا له أسلوب لعبها وتحركاتها واعتمادها على الضربات بالقدم.

وأوضح أنه طلب من سالي إسلام التركيز على إغلاق المسافات أمام منافستها، وشرح لها الضربتين اللتين ستعتمدان عليهما خلال المواجهة، مشيرًا إلى أن إحدى هذه الضربات سبق أن استخدمها في بطولة العالم عام 2010 مع أحد لاعبيه، وكانت تعتمد على الدخول والخروج بسرعة كبيرة، لدرجة أن اللاعبة المنافسة لم تتمكن من رؤيتها بسبب سرعتها.