مدير تعليم مطروح يكرم أبناء مدارس مصر الخير أبطال العالم فى الكاراتيه

كرم المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أبطال التعليم المجتمعي الفائزين بثلاث ميداليات برونزية في بطولة العالم للكاراتيه التقليدي التي استضافها استاد القاهرة الدولي بمشاركة عدد من دول العالم وذلك في إنجاز رياضي جديد يضاف إلى سجل انجازات المديرية.

تكريم الفائزين

جاء ذلك في ديوان عام تعليم مطروح بحضور الدكتورة غادة دياب رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير والدكتورة نهاد مجدي مدير أول برنامجي التعليم المجتمعي والمنح الدراسية بمؤسسة مصر الخير والدكتور محمود سعيد مدير مكون الفعالية وقياس أثر برنامج التعليم المجتمعي بمؤسسة مصر الخير و علاء عافية مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمطروح و ياسين ابو صالح رئيس مجلس اداره الجمعية الشريكة لمؤسسة مصر الخير والمنفذة لمشروع التعليم المجتمعي بمطروح والدكتور اسماعيل محجوب مسئول أول تعليم مجتمعي محافظة مطروح بمؤسسة مصر الخير و ممتثل زايد مدير إدارة التعليم المجتمعي

وكرم وكيل الوزارة الطلاب الفائزين وهم الطالب حمزة عبدالسلام موسى مدرسة أولاد دخيل والطالب صقر أحمد جمعة مدرسة علوة العبيد والطالب مروان جويدة موسى مدرسة المثنان

وأكد الرشيدي أن تعليم مطروح يعتز بذلك الإنجاز الطلابي لأبناء الصحراء مترامية الأطراف ويؤكد ما يملكه طلاب المدارس المجتمعية التابعة لمؤسسة مصر الخير من مواهب وقدرات تؤهلهم للمنافسة والتميز على المستويين المحلي والدولي رياضيا وثقافيا واجتماعيا

وثمن مدير تعليم مطروح التعاون مع مؤسسة مصر الخير ودعمها الدائم والمستمر لمدارس التعليم المجتمعي بمطروح مؤكدا أن هذا التعاون أثمر عن اكتشاف ورعاية العديد من المواهب الطلابية المتميزة في مختلف المجالات

وأكد أن مدارس مطروح زاخرة بالمواهب في كل الأنشطة رياضيا وثقافيا وعلميا وفنيا وأن المديرية تحرص على اكتشاف تلك المواهب ودعمها وتوفير كل سبل الرعاية لها لتحقيق المزيد من المراكز المتقدمة محليا ودوليا

وتوجه مدير المديرية بخالص التهنئة لأبطالنا طلاب التعليم المجتمعي من أبناء مدارس مؤسسة مصر الخير وللجهاز الفني والقائمين على دعم ورعاية هذه المواهب وللتعليم العام ممثلا في إدارة التعليم المجتمعي متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.