قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية يعزّي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق في وفاة شقيقته
مدبولي: ملف تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات يحظى باهتمام كبير
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء
وزير التخطيط: الاقتصاد المصري تعامل مع التداعيات الجيوسياسية وحقق نموا بلغ 5.1%
إعلان تفاصيل مقترح تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاثنين المقبل
حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن
10 نصائح للاستعداد لفصل الشتاء وتحذر من شائعات تطعيم الحصبة
كل 45 ثانية مستثمر جديد.. الحكومة تستعرض طفرة البورصة المصرية خلال 2026
وفاة عامل مصري وإصابة 4 آخرين إثر حريق بمجمع غاز في ليبيا
8 صور ترصد لقاء وزير التعليم بالفائزين في مسابقة «100 معلم متمكن مبدع»
خلال لقاءهم بوزير التعليم.. المعلمون يشيدون بقرارات تحسين أوضاعهم المالية والمهنية
وزير التعليم:نستعين بأفضل التجارب الدولية في تطوير المناهج ونستفيد من خبرات الدول المتقدمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم مطروح يكرم أبناء مدارس مصر الخير أبطال العالم فى الكاراتيه

خلال تكريم طلاب مطروح
خلال تكريم طلاب مطروح
ايمن محمود

 كرم المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أبطال التعليم المجتمعي الفائزين بثلاث ميداليات برونزية في بطولة العالم للكاراتيه التقليدي التي استضافها استاد القاهرة الدولي بمشاركة عدد من دول العالم وذلك في إنجاز رياضي جديد يضاف إلى سجل انجازات المديرية.

تكريم الفائزين

 جاء ذلك في ديوان عام تعليم مطروح بحضور الدكتورة غادة دياب رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير والدكتورة نهاد مجدي مدير أول برنامجي التعليم المجتمعي والمنح الدراسية بمؤسسة مصر الخير والدكتور محمود سعيد مدير مكون الفعالية وقياس أثر برنامج التعليم المجتمعي بمؤسسة مصر الخير و علاء عافية مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمطروح و ياسين ابو صالح رئيس مجلس اداره الجمعية الشريكة لمؤسسة مصر الخير والمنفذة لمشروع التعليم المجتمعي بمطروح والدكتور اسماعيل محجوب مسئول أول تعليم مجتمعي محافظة مطروح بمؤسسة مصر الخير و ممتثل زايد مدير إدارة التعليم المجتمعي

 وكرم وكيل الوزارة الطلاب الفائزين وهم الطالب حمزة عبدالسلام موسى مدرسة أولاد دخيل والطالب صقر أحمد جمعة مدرسة علوة العبيد والطالب مروان جويدة موسى مدرسة المثنان

 وأكد الرشيدي أن تعليم مطروح يعتز بذلك الإنجاز الطلابي لأبناء الصحراء مترامية الأطراف ويؤكد ما يملكه طلاب المدارس المجتمعية التابعة لمؤسسة مصر الخير من مواهب وقدرات تؤهلهم للمنافسة والتميز على المستويين المحلي والدولي رياضيا وثقافيا واجتماعيا

 وثمن مدير تعليم مطروح التعاون  مع مؤسسة مصر الخير ودعمها الدائم والمستمر لمدارس التعليم المجتمعي بمطروح مؤكدا أن هذا التعاون أثمر عن اكتشاف ورعاية العديد من المواهب الطلابية المتميزة في مختلف المجالات

 وأكد أن مدارس مطروح زاخرة بالمواهب في كل الأنشطة رياضيا وثقافيا وعلميا وفنيا وأن المديرية تحرص على اكتشاف تلك المواهب ودعمها وتوفير كل سبل الرعاية لها لتحقيق المزيد من المراكز المتقدمة محليا ودوليا

 وتوجه مدير المديرية بخالص التهنئة لأبطالنا طلاب التعليم المجتمعي من أبناء مدارس مؤسسة مصر الخير وللجهاز الفني والقائمين على دعم ورعاية هذه المواهب وللتعليم العام ممثلا في إدارة التعليم المجتمعي متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات تعليم مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11-11-2026

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

بعد تهديدات إيرانية باغتياله .. وزير الخزانة الأمريكي يُغادر منزله إلى قاعدة عسكرية

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

افشة

أحمد خير: «أفشة» عرض مساعدتي في الانتقال للدوري الممتاز ورفضت

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أول سايس يعمل بالذكاء الاصطناعي.. وعصابات تستهدف سرقة سيارات تويوتا

تهريب السيارات لأفريقيا

لتهريبها إلى أفريقيا.. عصابة فيلادلفيا تستهدف سرقة أحدث سيارات تويوتا SUV

ميتسوبيشي باجيرو

ميتسوبيشي باجيرو تستعد للطرق الوعرة بإضافات قوية

بالصور

لوك لافت.. نيللي كريم تخطف الانظار بظهورها الأخير

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

رجيم حجم الحصص.. اخسري وزنك دون حرمان أو حساب السعرات

رجيم
رجيم
رجيم

في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط

في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط
في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط
في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد