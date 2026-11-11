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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حصول طالبتين بمطروح على المركزين الأول والخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة نيلنا نحميه

مدير تعليم مطروح
مدير تعليم مطروح
ايمن محمود

حصلت طالبتان بمطروح فى المرحلتين الابتدائية والاعدادية على المركزين الاول والخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة نيلنا نحميه ونحافظ عليه في مجال القصة القصيرة والألبومات.

تهنئة للطلاب

وتقدم المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح بالتهنئة والتقدير إلى الطالبة سيلين ابراهيم عزت بمدرسة الهدي الخاصة بإدارة مطروح التعليمية وذلك بعد حصولها على المركز الاول على مستوى الجمهورية في المرحلة الابتدائية في مسابقة نيلنا نحميه ونحافظ عليه في مجال القصة القصيرة والألبومات

 كما تقدم  التهنئة إلى الطالبة منة محمد محمد بمدرسة السيدة عائشة 2 بإدارة مطروح التعليمية وذلك بعد حصولها على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في المرحلة الاعدادية في نفس المسابقة في مجال الأبحاث

 وأعرب مدير تعليم مطروح عن سعادته البالغة لاستمرار تميز طلبة وطالبات مطروح بالمسابقات المركزية وقدرتهن على المنافسة والتفوق على مستوى الجمهورية مشيرا إلى أن المسابقة تأتي ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتهدف إلى نشر الوعي بأهمية الحفاظ على نهر النيل وترشيد استهلاك المياه لدى النشئ.

وتوجه مدير المديرية بخالص الشكر والتقدير إلى الطالبتين وأسرتيهما ومعلميهما ومديري مدرستي الهدى والسيدة عائشة متمنيا لهما دوام التوفيق والنجاح والمزيد من التميز والابداع وثمن في الوقت ذاته عطاءات الشئون التنفيذية بقيادة  محمد العبد وتوجيه عام المكتبات قيادة وفريق عمل والتي توجت بتحقيق تلك النتيجة المشرفة.

واكد إن تعليم مطروح تفخر دائما بالنماذج الطلابية المضيئة بكافة الأنشطة التربوية وتحرص على دعمهم وتوفير كل سبل الرعاية لهم لتحقيق المزيد من المراكز المتقدمة .

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