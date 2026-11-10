لمتابعة انتظام العملية التعليمية.. محافظ مطروح في جولة مفاجئة بمدرسة التحرير القديمة

تفقد اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ مطروح، خلال جولة مفاجئة، مدرسة التحرير القديمة (1)، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، والوقوف على مستوى الانضباط داخل المدرسة، والاطمئنان على انتظام حضور الطلاب والمعلمين، ومستوى النظافة والجاهزية داخل الفصول والمنشآت التعليمية.

متابعة ميدانية بالمدارس

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمدارس، والالتزام بالانضباط وانتظام الحضور، والاهتمام بالنظافة وتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للطلاب، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العملية التعليمية.

حضر الجولة الدكتور حسين السنيني، السكرتير العام، والعميد إيهاب نافع، السكرتير المساعد، واللواء محمد رجب، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، والجهات المعنية.