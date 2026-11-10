زيارة توعوية لطالبات الأزهر بمحطة مياه الرميلة فى مطروح

نظّم مكتب بناء بمنطقة مطروح الأزهرية، زيارة ميدانية توعوية لطالبات معهد فتيات مطروح الأزهري، إلى محطة تحلية المياه بمحافظة مطروح، تحت شعار «الحفاظ على الممتلكات العامة».

التعرف على مقومات محطة المياه

وتضمنت الزيارة التعرف على أهمية محطة تحلية المياه باعتبارها أحد المرافق الحيوية التي تخدم المجتمع، والتوعية بضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة، وترشيد استهلاك المياه، وتعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه المرافق والخدمات العامة.

جاءت الزيارة تحت إشراف الأخصائية الاجتماعية مروة الفولي، وتحت رعاية عميدة المعهد جمالات عبدالرؤوف.

وأشاد الطلاب بالمعلومات اللاتي حصلن عليها فى هذه الزيارة متقدمين بخالص الشكر والتقدير لإلهام جلال، منسق مكتب بناء بمنطقة مطروح الأزهرية، على جهودها في تنظيم الزيارة .