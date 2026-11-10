مصرع شاب في انقلاب سيارة على طريق مطروح – السلوم

شهد طريق مطروح – السلوم الدولي، ، حادث انقلاب سيارة بنطاق منطقة المقتلة غرب مدينة سيدي براني، أسفر عن وفاة شاب في مقتبل العمر من أبناء مركز النجيلة.

بلاغ بالحادث

تلقت الجهات المختصة بلاغًا بالحادث، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى مكان الواقعة، حيث تبين وفاة الشاب «عز الدين. عبدالرواف» متأثرًا بإصاباته الناتجة عن الحادث.

تم تحرير المحضر اللازم ونُقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى سيدي براني المركزي، لحين صدور قرار النيابة العامة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبدأت جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة للوقوف على أسباب انقلاب السيارة.