قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك عسكري خليجي جديد.. 6 دول تتفق على إنشاء قيادة متقدمة لتعزيز الدفاع المشترك
بروتوكول تعاون بين قادرون باختلاف ووزارة الشباب لدعم الرياضة البارالمبية
حمزة علاء يستغل فترة الراحة ويؤدي مناسك العمرة رفقة أسرته
دينية النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها
علي ماهر يعقد مؤتمرا صحفيا غدا لكشف تفاصيل استعدادات منتخب مصر
نتنياهو يهاجم رئيس القائمة العربية علانية.. وفريقه يتواصل معه سرا
رئيس برلمانية الوفد يضع روشتة علاج أمام الحكومة لعلاج مشاكل الأمن الغئائي.. تفاصيل
طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية يحصدون المراكز الأولى في هاكاثون الابتكار بقمة INNOVET III
160 ألف زائر لآثار «رمسيس وذهب الفراعنة» بلندن و115 ألفًا لمتحف سان فرانسيسكو
فين مستحقاتنا؟.. لاعبو الزمالك يرفضون حضور حفل الألبوم الرقمي
البابا لاوُن الرابع عشر: الاقتصاد يجب أن يكون في خدمة الإنسان وليس العكس
الأعلى للإعلام يحيل شكوى «دان آدم» ضد مرتضى منصور إلى لجنة الشكاوى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع شاب في انقلاب سيارة على طريق مطروح – السلوم

حادث ارشفية
حادث ارشفية
ايمن محمود

 شهد طريق مطروح – السلوم الدولي، ، حادث انقلاب سيارة بنطاق منطقة المقتلة غرب مدينة سيدي براني، أسفر عن وفاة شاب في مقتبل العمر من أبناء مركز النجيلة. 

بلاغ بالحادث

تلقت الجهات المختصة بلاغًا بالحادث، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى مكان الواقعة، حيث تبين وفاة الشاب «عز الدين. عبدالرواف» متأثرًا بإصاباته الناتجة عن الحادث. 

تم تحرير المحضر اللازم ونُقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى سيدي براني المركزي، لحين صدور قرار النيابة العامة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبدأت جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة للوقوف على أسباب انقلاب السيارة.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات حادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لم يقصد حسام حسن.. محمد صلاح يرد على الجدل المثار حول صورته الأخيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.. البيضاء بكام والبانيه؟

صلاة قيام الليل

هل يجوز صلاة قيام الليل قبل أذان الفجر؟.. الإفتاء توضح حكمها وأفضل وقت

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم

حسام حسن

هيرجع تاني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر

عاشور

ليس الاتحاد.. نادِ سعودي مهتم بالتعاقد مع إمام عاشور والأهلي يرحب

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟

ارتفاع أسعار الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يفاجئ الجميع

ترشيحاتنا

مازيراتي

مازيراتي تدرس إعادة كواتروبورتي بتصميم سيدان

فورد إكسبلورر

إصابات حروق.. تحقيق أمريكي في ايرباجز فورد إكسبلورر يشمل 1.2 مليون سيارة

وكالة ناسا

فرصتك لزيارة الفضاء.. وكالة ناسا تفتح باب التقديم لدفعة رواد 2026

بالصور

أحدث ظهور لـ أورتيجا وعائلته في تركيا.. لقطات عائلية تخطف الأنظار

 أحدث ظهور لـ أورتيجا وعائلته في تركيا.. لقطات عائلية تخطف الأنظار
 أحدث ظهور لـ أورتيجا وعائلته في تركيا.. لقطات عائلية تخطف الأنظار
 أحدث ظهور لـ أورتيجا وعائلته في تركيا.. لقطات عائلية تخطف الأنظار

خطورة شرب الشاي ساخن جدا.. عادة يومية قد تزيد خطر الإصابة بسرطان المريء

تحذير من شرب الشاي ساخنا جدا.. عادة يومية قد تزيد خطر الإصابة بسرطان المريء
تحذير من شرب الشاي ساخنا جدا.. عادة يومية قد تزيد خطر الإصابة بسرطان المريء
تحذير من شرب الشاي ساخنا جدا.. عادة يومية قد تزيد خطر الإصابة بسرطان المريء

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية.. سر التماسك والطعم المميز

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية
طريقة عمل كفتة الأرز المصرية
طريقة عمل كفتة الأرز المصرية

كارثة عند الإفراط فى تناولها.. أضرار خطيرة لمشروبات الطاقة على القلب

كارثه عند الإفراط فى تناولها.. أضرار خطيرة لمشروبات الطاقة على القلب
كارثه عند الإفراط فى تناولها.. أضرار خطيرة لمشروبات الطاقة على القلب
كارثه عند الإفراط فى تناولها.. أضرار خطيرة لمشروبات الطاقة على القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد