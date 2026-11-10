مدير تعليم مطروح : ضرورة نشر الوعي الرقمي وتوفير بيئة آمنة لأبنائنا الطلاب

استقبل المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح بمكتبه بديوان عام المديرية السيد عماد الدين مدير مركز التطوير التكنولوجي بمطروح وعمرو عبد العزيز منسق مبادرة حماية الطلاب من مخاطر الإنترنت.

وقدم وكيل الوزارة التهنئة لهما بعد تكريمهما من الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة يونيسف مصر والتي جاءت خلال الاحتفالية الختامية لمبادرة حماية الطلاب من مخاطر الإنترنت .

وأكد الرشيدي خلال اللقاء أن هذا التكريم جاء تقديرا لجهودهما المتميزة كونهما يعدان من النماذج المهنية المضيئة مثمنا دورهما الإيجابي في نشر الوعي الرقمي وتوفير بيئة آمنة لأبنائنا الطلاب داخل مدارس محافظة مطروح.