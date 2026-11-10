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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم مطروح يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس السواني ويوجه بمواصلة تنفيذ البرامج الاثرائية لتحسين مستوى القراءة والكتابة

مدير تعليم مطروح خلال الجولة بالمدراس
مدير تعليم مطروح خلال الجولة بالمدراس
ايمن محمود

تفقد  المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح خلال جوله مفاجئة انتظام الدراسة بمدارس المحافظة حيث تابع انتظام العملية التعليمية بمدارس منطقة السواني وذلك في إطار المتابعة الميدانية للاطمئنان على سير العمل وانضباط العملية التعليمية جاء ذلك بحضور أيمن شومان مدير عام التعليم العام ووليد عليوة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

انتظام الدراسة 

وتفقد وكيل الوزارة الحجرات الدراسية والفصول التعليمية متابعا شرح المعلمين للحصص الدراسية وتفاعل الطلاب مع المحتوي التعليمي كذلك تابع مستوى طلاب المرحلة الابتدائية في مهارات القراءة والكتابة وأعمال الحساب

 ووجه الرشيدي مديري مدرستي محمد يونس الدربالي الإعدادية بنات والسواني الابتدائية المشتركة بمواصلة تنفيذ البرامج الاثرائية لتحسين مستوى القراءة والكتابة لدى الطلاب مؤكدا أن تنمية مهارات القراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية تعد من أهم أولويات المديرية خلال المرحلة الحالية لما لها من أثر مباشر في رفع المستوى التعليمي للطلاب في جميع المواد الدراسية.

وخلال تفقده مكتبة السواني الابتدائية أشاد الرشيدي بتفعيل النشاط الثقافي بالمدرسة مثمنا تغطية أنشطة المكتبة المميزة لانتصارات أكتوبر المجيدة وهو ما يسهم في غرس قيم الانتماء والاعتزاز بتاريخ الوطن وبطولات قواتنا المسلحة في نفوس الطالبات

كما أشاد وكيل الوزارة بمجهودات رضوى محمد عباس أمينة المكتبة بمدرسة السواني لجهودها المتميزة في تفعيل أنشطة المكتبة وتقديم محتوى ثقافي هادف للطالبات مؤكدا أن المكتبة المدرسية تعد من أهم مصادر المعرفة وبناء شخصية الطالب ثقافيا وفكريا .

وفي ختام جولته أكد مدير المديرية مواصلة متابعاته الميدانية المفاجئة لمتابعة مسار العملية التعليمية بمدارس مطروح ودعم كل الجهود المخلصة التي تسهم في تحسين مستوى الطلاب والارتقاء بالعملية التعليمية بجميع المؤسسات التعليمية بأرجاء المحافظة.

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