جينك البلجيكي يقيل مدربه ييس توروب بعد 4 أشهر من توليه المسؤولية

قرر نادي جينك البلجيكي إنهاء تعاقده مع المدرب الدنماركي ييس توروب، بعد فترة قصيرة لم تتجاوز أربعة أشهر على توليه المسؤولية الفنية، وذلك في أعقاب النتائج غير المرضية التي حققها الفريق خلال منافسات الدوري المحلي.

وكان توروب قد تولى تدريب جينك في يوليو الماضي، بموجب عقد يمتد لثلاثة مواسم، لكن مسيرته مع الفريق انتهت مبكرًا بعدما عجز عن تحقيق الاستقرار المطلوب على مستوى النتائج والأداء.

وخلال 11 مباراة خاضها جينك تحت قيادة المدرب الدنماركي في الدوري البلجيكي، حقق الفريق 4 انتصارات فقط، مقابل 4 هزائم و3 تعادلات، وهي حصيلة لم تكن كافية لتحسين موقعه في جدول المنافسة.

وتسببت هذه النتائج في بقاء جينك بالمركز السابع برصيد 15 نقطة، ليقرر مسؤولو النادي إجراء تغيير فني على أمل تصحيح المسار واستعادة النتائج الإيجابية خلال المرحلة المقبلة.

وبذلك تنتهي تجربة توروب مع جينك بعد أشهر قليلة من بدايتها، فيما بدأت إدارة النادي البحث عن مدرب جديد يتولى قيادة الفريق ويعيده إلى دائرة المنافسة على المراكز المتقدمة.