أستاذ علوم سياسية: الاتصالات الأمريكية الإيرانية مؤقتة ولا تعني الوصول إلى اتفاق

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن التحركات والاتصالات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران لا تعكس تحولًا حقيقيًا في الاستراتيجية الأمريكية تجاه طهران، موضحًا أنها تأتي في إطار تحركات مؤقتة تجمع بين المسارين السياسي والعسكري، انتظارًا لما ستسفر عنه الاتصالات والوساطات الحالية.

وأوضح فهمي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن توقيت التطورات المقبلة يرتبط ببدء عمل الكونجرس الأمريكي الجديد ومجلس الشيوخ، وهو ما قد ينعكس على طريقة إدارة الملف الإيراني داخل المؤسسات الأمريكية.

وأشار إلى أن تعدد مسارات الاتصالات الأمريكية، بمشاركة مسؤولين من الإدارة الأمريكية والخارجية وأجهزة الاستخبارات، إلى جانب الدور القطري في الوساطة والتحركات الباكستانية، يفتح المجال أمام احتمالات التوصل إلى اتفاق شامل.

مفاوضات محدودة بين واشنطن وطهران

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن المفاوضات الحالية لا تزال تدور حول إجراءات محدودة لبناء الثقة، ولا ترقى إلى مستوى التوصل لاتفاق شامل، في ظل استمرار الخلافات بين واشنطن وطهران بشأن طبيعة الاتفاق ومدته ونطاقه.

وأكد أن الخيار العسكري الأمريكي لا يزال مطروحًا، مع استمرار الضربات المحدودة والحشود العسكرية ورفع درجات الاستعداد، لافتًا إلى أن هذه التحركات تفرض أعباء مالية متزايدة على الولايات المتحدة.

إسرائيل تضغط لاستمرار المواجهة مع إيران

ولفت فهمي إلى أن الموقف الإسرائيلي يمثل عاملًا مؤثرًا في مسار الأزمة، في ظل رغبة تل أبيب في توجيه ضربات جديدة لإيران، ومخاوف مرتبطة باحتمالات استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم في منشأة جبل الفأس.

وأوضح أن المرحلة المقبلة قد تشهد أحد مسارين، أولهما تصعيد عسكري مباشر ومحدود، والآخر العودة إلى مفاوضات موسعة تدفع الأطراف نحو تفاهمات جديدة، مشيرًا إلى أن تطورات الاتصالات الحالية ستحدد الاتجاه الذي ستسلكه الأزمة خلال الفترة المقبلة.