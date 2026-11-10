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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أليكس باينا يفتح النار على خوليان ألفاريز بسبب برشلونة.. «تصرفه لم يلقَ قبولًا داخل أتلتيكو مدريد»

خوليان ألفاريز
خوليان ألفاريز
إسلام مقلد

فتح أليكس باينا، لاعب وسط أتلتيكو مدريد والمنتخب الإسباني، ملف أزمة الأرجنتيني خوليان ألفاريز مع جماهير النادي، بعدما انتقد الطريقة التي تحدث بها المهاجم عن مستقبله ورغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مؤكدًا أن تصريحاته لم تلقَ قبولًا لدى زملائه في الفريق.

وكان ألفاريز قد أثار جدلًا واسعًا في يونيو الماضي، بعدما تحدث علنًا عن مستقبله مع أتلتيكو مدريد، مشيرًا إلى أنه ناقش الأمر مع مسؤولي النادي، وأن «أفضل شيء للجميع هو الرحيل»، مع تأكيده رغبته في تحقيق حلمه بالانتقال إلى وجهة أخرى.

باينا ينتقد طريقة تعامل ألفاريز مع أزمة الرحيل

وقال باينا، خلال مقابلة إذاعية مع محطة «كادينا سير» مساء الاثنين، إن تصريحات زميله بشأن رغبته في مغادرة أتلتيكو لم تكن محل ترحيب داخل غرفة الملابس.

وأضاف: «يبدو الأمر غريبًا بعض الشيء عندما يصرح زميل في الفريق علنًا بأنه يريد الرحيل. لم يلقَ ذلك استحسانًا كبيرًا لدينا. أستطيع أن أتفهم شعور اللاعب بالتردد إذا تقدم نادٍ مثل برشلونة أو ريال مدريد بعرض لضمه، لكن في النهاية كانت الطريقة التي تصرف بها هي التي أزعجتنا حقًا في أتلتيكو».

وتعكس تصريحات باينا حجم الانزعاج الذي خلفته طريقة تعامل ألفاريز مع ملف مستقبله، رغم تفهم زملائه لرغبة أي لاعب في الانتقال إلى نادٍ كبير حال تلقيه عرضًا مناسبًا.

ألفاريز يعتذر لجماهير أتلتيكو مدريد

وكان خوليان ألفاريز قد اعتذر لجماهير أتلتيكو مدريد خلال الشهر الماضي عن تصريحاته السابقة، في محاولة لاحتواء حالة الغضب التي صاحبت موقفه من الرحيل.

ورغم تراجع صافرات الاستهجان التي كانت تطارده في ملعب «ميتروبوليتانو» مع بداية الموسم، فإن بعض الهتافات العدائية من جانب جماهير أتلتيكو لا تزال مسموعة خلال المباريات.

وأكد باينا أن لاعبي الفريق كانوا مستعدين لدعم ألفاريز مهما كان قراره بشأن مستقبله، مشددًا على أهمية التركيز على المرحلة الحالية بعدما استمر المهاجم الأرجنتيني ضمن صفوف الفريق.

وقال لاعب الوسط الإسباني: «كنا سندعمه بغض النظر عما كان سيقرر فعله. المهم أنه معنا الآن، وعلينا أن نظهر له كل المودة في العالم».

سيميوني يدعم خوليان ألفاريز

من جانبه، حرص دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، على مساندة مهاجمه الأرجنتيني، مؤكدًا ثقته في قدرته على استعادة أفضل مستوياته خلال الفترة المقبلة.

وقال سيميوني، خلال المؤتمر الصحفي يوم الأحد الماضي، إن النادي سينتظر عودة ألفاريز إلى مستواه المعهود، مضيفًا: «إنه لاعب رائع ونحن نحبه».

وتأتي تصريحات المدرب الأرجنتيني في إطار محاولات احتواء الجدل المحيط بمهاجم الفريق، والحفاظ على تركيزه داخل الملعب بعيدًا عن التكهنات المتعلقة بمستقبله.

برشلونة حاول ضم ألفاريز خلال الصيف

وكان اسم خوليان ألفاريز قد ارتبط بقوة بالانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما أكد خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، في أغسطس الماضي اهتمام ناديه بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني.

لكن أتلتيكو مدريد تمسك باستمرار اللاعب ورفض فكرة بيعه، لتتحول القضية إلى واحدة من أبرز ملفات الانتقالات التي شغلت الصحافة الرياضية الإسبانية خلال الصيف.

وفي سبتمبر الماضي، أكد ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، أن النادي تقدم بعرض للتعاقد مع ألفاريز خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكنه حاول إنهاء الجدل بشأن الصفقة، قائلًا إن قصة خوليان «أصبحت من الماضي».

أليكس باينا أتلتيكو مدريد المنتخب الإسباني خوليان ألفاريز

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