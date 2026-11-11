تموين مطروح: إعـدام 55 كيلـو من الأسمـاك غير الصالحة.. وتحرير 14 محضرا لمحال مخالفة

أكد المحاسـب عـادل بيومـى الهابـط، وكيـل وزارة التمويـن بمطـروح، قيام حملـة تموينيـة تحـت إشـراف مديرية التموين والمقـدم محمـود الطوخـي، رئيـس مباحـث التمويـن بمطروح، والدكتـور عمـرو بخيـت، وكيـل المديريـة، وبمعاونـة رجـال الضبـط القضـائي بالمديريـة ومباحـث التمويـن والإدارات، بالاشتـراك مـع مفتـش الأغذيـة.

ضبط 55 كيلو من الأسماك

وأوضح الهابط أن الحملة أسفرت عن ضبـط وإعـدام 55 كيلـو من الأسمـاك، وذلـك للتغيـر فـي الخـواص، كما تم تحرير 14 محضرا متنوعا لمحال ومخابز مخالفة.

وأشار إلى أنه تم تحرير 2 محضـر عـدم الإعـلان عـن الأسعـار، و8 محاضـر عـدم وجـود شهـادة صحيـة، و4 محضـر توقـف عـن الإنتـاج بـدون إذن مسبـق أو عـذر رسمـي.

وأكد أنه تـم التحفـظ علـى المضبوطـات والعـرض علـى النيابـة العامـة لإعمـال شئونهـا، مع استمرار تكثيـف الحمـلات التموينيـة علـى المخابـز البلديـة والأسـواق والمحـال التجاريـة لضمـان جـودة رغيـف الخبـز وضبـط الأسعـار وحمايـة حقـوق المواطنيـن.