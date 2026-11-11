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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة سيدة وطفلتين بحروق إثر اشتعال أسطوانة بوتاجاز نتيجة التسريب داخل منزل بأسيوط

إسعاف
إسعاف
إيهاب عمر

أصيبت سيدة وطفلتان شقيقتان بحروق من الدرجة الأولى، إثر اندلاع حريق داخل منزل بقرية بني مجد التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، نتيجة تسرب غاز واشتعال أسطوانة بوتاجاز، وجرى نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء حازم زين، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل أحد المنازل بقرية بني مجد بمركز منفلوط، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وضباط مركز شرطة منفلوط، يرافقهم عدد من سيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص إصابة سيدة تدعى «شيماء. أ. ع»، 23 عامًا، وطفلتين شقيقتين هما «روان. م. ع»، 4 سنوات، وشقيقتها «سجى»، 3 سنوات، بحروق من الدرجة الأولى.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ومنع امتدادها إلى المنازل والمناطق المجاورة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية، ونظرًا لعدم استقرار حالتهن الصحية، تقرر تحويلهن إلى مستشفى ديروط لاستكمال العلاج.

وكشفت المعاينة والمعلومات الأولية أن الحريق نشب نتيجة تسرب غاز أدى إلى اشتعال أسطوانة البوتاجاز داخل المنزل، ما تسبب في اندلاع النيران وإصابة السيدة والطفلتين.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حروق من الدرجة الأولى اندلاع حريق حريق داخل منزل مركز منفلوط تسرب غاز اشتعال أسطوانة بوتاجاز

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