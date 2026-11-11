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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل.. حبس الطالب المتهم بإنهاء حياة صغير بقصد سرقته بزفتي

الطفلة الضحية بالغربية
الطفلة الضحية بالغربية
الغربية أحمد علي

أصدر رئيس نيابة زفتي بمحافظة الغربية اليوم قرار عاجل واقعة إنهاء طالب حياة صغير بقصد سرقته، بواسطة قالب طوب وتغطية جثمانه بالتبن، 4 أيام علي ذمة التحقيقات وإيداعه داخل دار الرعاية .

قرار عاجل من النيابة 

كما وجهت النيابة العامة بأهمية سماع أقوال شهود عيان وعرض جثمان الضحية علي الطب الشرعي لحين ورود تحريات المباحث.

كان ضباط مباحث زفتي نجحوا في ضبط الطالب المتهم في واقعة إنهاء حياة 
طفل والعثور عليه جثة هامدة عقب تغيبه ساعات بشوارع مدينة زفتي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة زفتي يفيد بالعثور علي جثة طفل لما يتجاوز سوي عامين بأحد الشوارع الرئيسية بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تشكيل فريق بحث جنائي 

كما تم تشكل فريق بحث جنائي قاده العقيد محمد صقر رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي زفتي والسنطة والرائد محمد سرحان وقوات من الشرطة السرية والنظامية لكشف غموض واقعة والتأكد من وجود شبه جنائية في الحادث من عدمه وتحديد هوية الجاني لعرضه على جهات التحقيق.

سقوط الطالب المتهم 

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة زفتي من طالب "م.ش"11 سنة عقب ارتكابه واقعة إنهاء حياة صغير ضحية بقصد سرقة أمواله وغطي جثمانه بالتبن بجوار مبني مهجور وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعرض علي جهات التحقيق.

القصاص العادل 

كما ناشدت أسرة الطفل الضحية أثناء مراسم تشييع جثمانه كافة جهات التحقيق بسرعه القصاص وتطبيق العدالة الناجزة لافتين أن ابنهم غدر به علي أيدي طالب مسئول قانونيا .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك أمني عاجل نيابة طالب انهي حياة صغير زفتي

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