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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على استعدادات مطروح النهائية لانطلاق امتحان الشهادة الإعدادية

مدير تعليم مطروح
مدير تعليم مطروح خلال الاجتماع

عقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اجتماعا مع مسئولي لجنة الإدارة ومدير مركز توزيع الأسئلة والحملة الميكانيكية والأمن والتعليم الإعدادي بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية وصباح نصر الدين مدير عام الشئون المالية والإدارية وجمال قنديل مدير عام التعليم العام بمقر ديوان عام تعليم مطروح وذلك لاستعراض الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

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وناقش وكيل الوزارة خطة التوزيع الداخلية بإدارة مطروح التعليمية والخارجية الخاصة بالإدارات التعليمية الأخرى المتعلقة بامتحانات التيرم الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي وخطوط السير الخاصة بنقل الأسئلة للجان الشهادة الإعدادية بكافة أرجاء المحافظة.
ووجه مدير المديرية خلال الاجتماع الإدارات التعليمية بتوفير كافة التجهيزات اللوجستية لأعضاء مركز توزيع الأسئلة الخاصة بكل إدارة تعليمية والتي سيتم التواصل معها بشكل فوري ومتواصل مع مركز التوزيع الرئيسي لامتحان الشهادة الإعدادية بالمديرية.
ووجه رئيس لجنة الإدارة كذلك بضرورة اختيار عناصر مشهود لهم بالكفاءة المهنية والأمانة والمصداقية وتقدير المسؤولية لضمان تحقيق عملية امتحانية يسودها الانضباط والالتزام على مدار أعمال امتحانات الشهادة المحلية.
كما وجه مدير المديرية المشرف العام على الامتحانات المحلية بسرعة الانتهاء من وضع خطة توزيع أوراق الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة وعرضها للاعتماد وفق الخطة الزمنية للامتحانات.

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