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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة مطروح: قافلة طبية مجانية بمنطقة جلال شرق مطروح 24 و25 ديسمبر

مديرية صحة مطروح
مديرية صحة مطروح

تنظم مديرية الصحة بمطروح، يومي الأحد والاثنين 24 - 25 ديسمبر الجاري، قافلة طبية مجانية بمنطقة جلال التابعة للإدارة الصحية بالضبعة شرق مطروح، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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وتتضمن القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة, تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب, محافظ مطروح، بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

وأوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن القافلة يجرى تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازي محمد، منسق القوافل العلاجية، وتضم العديد من التخصصات منها “الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - أمراض النساء - التثقيف الصحي” بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالإضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح، وتنفيذا لرؤية القيادة السياسية وفق تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

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