بعد فوز الرئيس السيسي.. احتفالات وأفراح تعم مطروح في مسيرة حاشدة لحزب حماة الوطن

شهدت محافظة مطروح احتفالات كبيرة عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة مصر بعد حصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا بنسبة 89,6 % من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا بالبلاد.



حيث نظم حزب حماة الوطن مسيرة حاشدة خرج العشرات من أبناء الإقليم للشوارع والميادين رافعين الأعلام وصور الرئيس السيسي مرددين الأناشيد الوطنية والهتافات الحماسية بتنصيبه للمرة الثالثة.



وأعرب نائب البرلمان عيسى أبو تمر رئيس حزب حماة الوطن بمطروح عن سعادته يفوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة ليستكمل بناء الدولة والتنمية التي تتم في كافة أرجائها.

احتفالات بمطروح

احتفالات بمطروح