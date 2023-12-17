محافظ مطروح: تخصيص الحصة الأولى بالمدارس اليوم لتوعية الطلاب بمعركة وادي ماجد

قال محافظ مطروح خالد شعيب : إنه تم تخصيص طابور الصباح والحصة الأولى اليوم /الأحد/ بجميع مدارس المحافظة لتوعية الطلاب والطالبات بمعركة وادي ماجد وتضحيات وبطولات أبناء مطروح في مواجهة قوات الاحتلال الإنجليزي في 15 ديسمبر 1915 ؛ وذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.



وتفقد رئيس لجنة التراث بالمحافظة الدكتور حمد شعيب ووكيل مديرية التربية والتعليم إسماعيل جاتو طابور الصباح بعدد من المدارس لمتابعة فقرات عن العيد القومي وتعريف أبناء مطروح ببطولات أجدادهم حماة البوابة الغربية لمصر..حسبما أفاد بيان صادر عن المحافظة اليوم.



وذكر البيان أن الحصة الأولى بمدرسة زاهر جلال الإعدادية بنات خصصت للتعريف بهذه المناسبة الوطنية المجيدة وبمدى التضحيات التي شارك فيها أبناء مطروح حيث استطاعوا بتكاتفهم الانتصار على قوات الاحتلال الإنجليزي وقتل قائدهم ؛ لنستلهم من هذه الملحمة الإصرار والعزيمة على المضى قدما في تحقيق المزيد من الانتصارات بسواعد وعقول أبنائها ؛ لأن مطروح تستحق الكثير وبما يواكب اهتمام القيادة السياسية بهذه البقعة الغالية من أرض الوطن مع إقامة العديد من المشروعات القومية والتنموية على أرضها.

