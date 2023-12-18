ندعو له بالتوفيق والسداد.. محافظ مطروح يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

تقدم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالنيابة عن القيادات التنفيذية والشعبية وجميع أهالي المحافظة، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الثقة الغالية التي أولاها له الشعب المصري، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ التي تم إعلان نتيجتها الرسمية اليوم الاثنين.

وأضاف محافظ مطروح "ندعو المولي عز وجل، أن يوفِّقَ الرئيس فى فترتِه الرئاسيَّة الجديدة؛ وأن يسدد خطاه لصالح مصرنا الغالية؛ لتحقيق آمال الشَّعب المصرى وتطلعاتِه نحو غدٍ أفضل بإذن الله، وأن يديمَ علي مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يحفظَ وطننا الغالى من كل مكروهٍ وسوءٍ، سائلين الله العلي القدير لفخامته دوام الصحة والتوفيق.

وأشاد بوعي وإدراك المواطن المطروحى وحرصه على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية والتي شهدت مشاركة كبيرة من جميع أطياف المجتمع المطروحى من عمد ومشايخ وعواقل والشباب والمرأة وكبار السن وذوي القدرات والهمم وحرصهم على استكمال مسيرة بناء وتنمية المجتمع والحفاظ علي مكتسبات الدولة المصرية.