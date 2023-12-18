عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندعو له بالتوفيق والسداد.. محافظ مطروح يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

افراح مطروح
افراح مطروح

تقدم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالنيابة عن القيادات التنفيذية والشعبية وجميع أهالي المحافظة، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الثقة الغالية التي أولاها له الشعب المصري، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ التي تم إعلان نتيجتها الرسمية اليوم الاثنين.

محافظ مطروح: تخصيص الحصة الأولى بالمدارس اليوم لتوعية الطلاب بمعركة وادي ماجد

طابور الصباح والحصة الأولى بجميع مدارس مطروح عن معركة وادى ماجد

وأضاف محافظ مطروح "ندعو المولي عز وجل، أن يوفِّقَ الرئيس فى فترتِه الرئاسيَّة الجديدة؛ وأن يسدد خطاه لصالح مصرنا الغالية؛ لتحقيق آمال الشَّعب المصرى وتطلعاتِه نحو غدٍ أفضل بإذن الله، وأن يديمَ علي مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يحفظَ وطننا الغالى من كل مكروهٍ وسوءٍ، سائلين الله العلي القدير لفخامته دوام الصحة والتوفيق.

وأشاد بوعي وإدراك المواطن المطروحى وحرصه على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية والتي شهدت مشاركة كبيرة من جميع أطياف المجتمع المطروحى من عمد ومشايخ وعواقل والشباب والمرأة وكبار السن وذوي القدرات والهمم وحرصهم على استكمال مسيرة بناء وتنمية المجتمع والحفاظ علي مكتسبات الدولة المصرية.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات الانتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

ترشيحاتنا

كأس العالم للأندية.. الأهلي يستعد للتوجه لملعب الجوهرة لملاقاة فلومينينسي

أحد أفضل الأندية العربية.. جوارديولا يتغني بالنادي الأهلي

وزير الزراعة مهنئا السيسي: نتيجة الانتخابات تدل على وعي شعب مصر بأهمية المرحلة

كل الناس بتقول يارب. أحمد شوبير يدعم الأهلي قبل لقاء فلومينسي

الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة الـ12 من العقوبات ضد روسيا

لافروف يرد على تصريحات بايدن بشأن الهجوم الروسي المحتمل ضد دول الناتو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

القوات البحرية تحصل على وسام التميز في استخدام تكنولوجيا المعلومات الجغرافية

إشارات المررو تتحول إلي لافتات لدعم فلسطين في ثالث أكبر مدن إيطاليا..فيديو

بدقيق الأرز ولبن بودرة.. طريقة عمل سحلب بأقل التكاليف

فيديو

بقت عروسة.. نجمة "ذا فويس كيدز" تثير الجدل بظهورها النادر |فيديو

رفضت العالمية وحظي كان سيئا.. يسرا تكشف سر حصولها على لقب النجمة المعلبة

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ