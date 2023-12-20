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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم مطروح يتابع مجموعات الدعم المدرسية لتحسين مستوى الطلاب

مجموعات الدعم لطلاب
مجموعات الدعم لطلاب مطروح

تفقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح يرافقه جمال قنديل مدير عام التعليم العام مقار مجموعات الدعم المدرسي للشهادة الإعدادية والثانوية العامة وصفوف النقل المرحلتين بفصول مدرسة الشهيد أحمد عبد الكريم حجاج الثانوية العسكرية والتي تضم صفوة معلمي المواد الدراسية.

وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وتنفيذا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وذلك لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية والمساهمة في تحسين المستوى التعليمي والعلمي لأبنائنا الطلاب.

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وأوضح مدير المديرية خلال تفقده انتظام مجموعات الدعم المدرسية أن تلك المجموعات يتم تنفيذها وفق رؤية وزارة التربية والتعليم للعام الثاني على التوالي وفي ضوء تكليفات القيادة السياسية لتوفير الأجواء التربوية المناسبة للطلاب بعيدا عن التواجد بمراكز الدروس الخصوصية والسنتر الغير المرخصة كذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية وتقليل التأثير السلبي لظاهرة الدروس الخصوصية.


وأضاف أن الطلاب يمكنهم اختيار المعلمين الراغبين في التدريس لهم دون شرط تواجد المعلم داخل نفس المدرسة التي يتواجد بها الطلاب.


وأشار شحاتة إلي أن الإدارات التعليمية الثمانية وقطاع البنجر التعليمي مستمرة في تفعيل مجموعات الدعم المدرسي لطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بالمدارس التابعة لها تنفيذا للقرار الوزاري رقم 28 بتاريخ لسنة 2023 مشيرا أنه تم اختيار أعضاء هيئة التدريس ومعلمي المواد الدراسية الذين يقومون بالتدريس لهم بمجموعات الدعم تحت إشراف مديري الإدارات ومتابعة متواصلة من قيادات المديرية.

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