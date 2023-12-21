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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على نتيجة مسابقة أوائل الطلاب للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بأزهر مطروح

ازهر مطروح
ازهر مطروح

أعلنت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الخميس، نتيجة تصفيات مسابقة أوائل الطلاب للمرحلتين الابتدائية والإعدادية (بنين- فتيات) على مستوى المنطقة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣م/ ٢٠٢٤م، التي أقيمت بمقر معهد بنين مطروح النموذجي، وذلك تحت رعاية الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية.

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وجاءت نتائج التصفيات الختامية للبنين المرحلة الابتدائية  حيث فاز بالمركز الأول: معهد دكتور عبد الحليم محمود، والحمام الابتدائي، وفاز بالمركز الثاني معهد مطروح الابتدائي النموذجي، بينما فاز بالمركز الثالث معهد خالد بن الوليد.


بالنسبة المرحلة الإعدادية البنين
فاز بالمركز الأول: معهد بنين عمر بن عبد العزيز، والأول مكرر بنين مطروح النموذجي، وحصل على المركز الثاني معهد بنين مطروح، بينما فاز بالمركز الثالث معهد بنين الحمام.
 

وجاءت نتائج التصفيات الختامية للفتيات فاز بالمركز الأول: معهد فتيات عمر بن عبد العزيز، والأول مكرر معهد فتيات مطروح النموذجي، وفاز بالمركز الثاني معهد فتيات مطروح، بينما فاز بالمركز الثالث معهد فتيات الضبعة.

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