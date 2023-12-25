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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم مطروح يجتمع مع مديري مدارس المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح خلال الاجتماع

عقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اجتماعا مع مدراء المدارس الجدد والذين تم اختيارهم ضمن الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية لاختيار ألف مدير مدرسة وذلك  بحضور مديري إدارتي مرسى مطروح  والعلمين التعليمية .

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واستعرض وكيل الوزارة خلال الإجتماع الإيجابيات و السلبيات خلال المرحلة الماضية منذ تولي المديرين الجدد مسئولية مدارس السيدة عائشة ١و ٢ وابن سينا الرسمية وحدائق مطروح الرسمية لغات وتحيا مصر الابتدائيه وسيدى عبد الرحمن الرسمية لغات مؤكداً ضرورة اتخاذ الإيجابيات خطوة إيجابية نحو معالجة السلبيات وفق الإطار القانوني المحدد مضيفاً لهم أنه من الضروري تعاظم استفادة المؤسسات التعليمية التي يتولون قيادتها من خبراتهم العلمية والعملية وسماتهم الشخصية ومهاراتهم القيادية والتي تم صقلها وجعلتهم مؤهلين للمشاركة بفعالية فى المبادرة الرئاسية .

كذلك استعرض وكيل الوزارة مسار العمل وأهم العقبات التي تواجه المنظومة التعليمية وسبل معالجتها فى ضوء الإمكانيات المتاحة

 وناقش وكيل الوزارة مع المديرين الجدد الست بادارتي مطروح والعلمين خطة العمل المستقبلية وتفعيل كافة الأنشطة التربويه بكافة المدارس والدعم اللوجيستي المطلوب موجهاً مدير عام إدارة مطروح ومدير العلمين بتسخير وتهيئة كافة الأجواء المناسبة لتحقيق نهضة نوعية ملموسة بالعملية التعليمية في المدارس التي يتولون مسئوليتها وذلك تنفيذاً لتوجيهات  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ووفق تعليمات  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

ووجه شحاته إدارة التخطيط بالمديرية بمخاطبة فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة لتجهيز  معملى الحاسب الآلي واللغات بابن سينا الرسمية لغات وحدائق مطروح وسيدى عبد الرحمن الرسميه لغات  بالتجهيزات اللازمة .
أوضح وكيل الوزارة  أن تعليم مطروح حريص علي تقديم كافة سبل الدعم لهم والسبل الممكنة لنجاحهم في قيادتهم الجديدة للمدارس قائلا لهم أنتم باكورة التغيير المنشود والمأمول في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها متمنياً لهم وافر التوفيق وجل السداد فى تقديم نماذج تربوية مضيئة ناجحة وفعالة لقيادات مدرسية مؤهلة ومدربة تساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية بمحافظة مطروح .

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