الصحة الإنجابية واستقرار الأسرة المصرية .. ندوة بمركز إعلام مطروح

عقد مركز إعلام مطروح ، اليوم الاحد، ندوة بعنوان الصحة الإنجابية واستقرار الأسرة المصرية

وذلك بمركز رعاية الأمومة والطفولة بمدينة مرسى مطروح.



افتتحت الندوة بكلمة خلود رفعت مدير مركز إعلام مطروح والتي أكدت خلالها أن الندوة تأتي في إطار الحملة التي أطلقها الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات لتنمية الأسرة المصرية تحت شعار (أسرتك... ثروتك).

كما تحدثت الدكتور هبة ترماز مدير مركز رعاية الأمومة والطفولة حول مفهوم الصحة الإنجابية والذي يعنى حالة من اكتمال السلامة البدنية والنفسية حيث تشمل عملية الإنجاب والوظيفة الإنجابية وطريقتها في جميع مراحل الحياة.

وأضافت أنه لا بد من وجود قدر من الثقافة الصحية والوعي لدى السيدات لمواجهة الأخطاء الشائعة التي تنتج عن الأخذ بالخبرات السابقة أو النصائح غير المتخصصة من المقربين مؤكدة أن كل سيدة تختلف ظروفها الصحية عن الأخرى بل يمكن أن تمر السيظة ذاتها بظروف مختلفة من حمل لآخر.

كما أكدت د هبة ترماز على ضرورة المتابعة الدولة لصحة الطفل والأم من خلال الخدمات التي يقدمها المركز زمنها تحليل الغدة الدرقية والذي يوفره المركز من اليوم الثالث للمولود حتى اليوم السابع بالإضافة إلى عمل مقياس السمع والذي يتم عمله للمولود من اليوم الثالث إلى اليوم 28.

وأشارت إلى أهمية إجراء تلك التحاليل للاطمئنان على صحة الطفل والاكتشاف المبكر للأمراض وتلقى العلاج المناسب.

كما عرض عدد من الرائدات الصحيات بالمركز على المشاركات عدد من وسائل تنظيم الأسرة والتي تتوافر مجانا بكافة الوحدات الصحية ويتم اختيار الوسيلة المناسبة بعد فحص حالة السيدة وعمل التحاليل اللازمة لها.

وفي نهاية الندوة أجابت الدكتورة هبة ترماز على أسئلة السيدات المشاركات بالندوة والتي دارت حول وسائل تنظيم الأسرة والرضاعة الطبيعية والصحي الإنجابية.