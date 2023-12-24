عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصحة الإنجابية واستقرار الأسرة المصرية .. ندوة بمركز إعلام مطروح

فاعليات الندوة بمطروح
فاعليات الندوة بمطروح

عقد مركز إعلام مطروح ،  اليوم الاحد، ندوة بعنوان الصحة الإنجابية واستقرار الأسرة المصرية
وذلك بمركز رعاية الأمومة والطفولة بمدينة مرسى مطروح.

مطروح .. قطع الكهرباء عن بعض المناطق غدا

مطروح تكرم الطلاب المتفوقين في المسابقات العلمية


افتتحت الندوة بكلمة خلود رفعت مدير مركز إعلام مطروح والتي أكدت خلالها أن الندوة تأتي في إطار الحملة التي أطلقها الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات لتنمية الأسرة المصرية تحت شعار (أسرتك... ثروتك).

كما تحدثت الدكتور هبة ترماز مدير مركز رعاية الأمومة والطفولة حول مفهوم الصحة الإنجابية والذي يعنى حالة من اكتمال السلامة البدنية والنفسية حيث تشمل عملية الإنجاب والوظيفة الإنجابية وطريقتها في جميع مراحل الحياة.

وأضافت أنه لا بد من وجود قدر من الثقافة الصحية والوعي لدى السيدات لمواجهة الأخطاء الشائعة التي تنتج عن الأخذ بالخبرات السابقة أو النصائح غير المتخصصة من المقربين مؤكدة أن كل سيدة تختلف ظروفها الصحية عن الأخرى بل يمكن أن تمر السيظة ذاتها بظروف مختلفة من حمل لآخر.

كما أكدت د هبة ترماز على ضرورة المتابعة الدولة لصحة الطفل والأم من خلال الخدمات التي يقدمها المركز زمنها تحليل الغدة الدرقية والذي يوفره المركز من اليوم الثالث للمولود حتى اليوم السابع بالإضافة إلى عمل مقياس السمع والذي يتم عمله للمولود من اليوم الثالث إلى اليوم 28.

وأشارت إلى أهمية إجراء تلك التحاليل للاطمئنان على صحة الطفل والاكتشاف المبكر للأمراض وتلقى العلاج المناسب.

كما عرض عدد من الرائدات الصحيات بالمركز على المشاركات عدد من وسائل تنظيم الأسرة والتي تتوافر مجانا بكافة الوحدات الصحية ويتم اختيار الوسيلة المناسبة بعد فحص حالة السيدة وعمل التحاليل اللازمة لها.

وفي نهاية الندوة أجابت الدكتورة هبة ترماز على أسئلة السيدات المشاركات بالندوة والتي دارت حول وسائل تنظيم الأسرة والرضاعة الطبيعية والصحي الإنجابية.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات مركز اعلام مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمدة 3 مواسم | الزمالك يخطف صفقة الأهلي المنتظرة

صفقة مدوية.. الزمالك يجدد لنجم الفريق قبل انتهاء عقده

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

بتعليمات من الخطيب.. أحمد الطيب يعلن عن مفاجأة لإمام عاشور

محمد فضل: واقعة وليد أزارو تثبت ضرورة تواجد المدير الرياضي

إعلامي شهير يتعرض لحادث سير ونقله للمستشفى

خلصت .. أحمد فتوح يجدد لـ الزمالك رسميا

انتهت الازمة.. أحمد حسن يعلن تجديد فتوح للزمالك

موضوعات متعلقة

وكيل صحة مطروح يتفقد وحدة الفيروسات الكبدية والعيادات الخارجية بالمستشفى العام

مطروح .. قطع الكهرباء عن بعض المناطق غدا

حصول طالب المدرسة الميكانيكية بمطروح على المركز الأول جمهورية في المسابقة الوطنية للمهارات

تنفيذ مطبات صناعية حفاظا على سلامة المواطنين بواحة سيوة

مطروح تكرم الطلاب المتفوقين في المسابقات العلمية

الزي السيوي للفتيات.. جودة الصناعة وتناسق ألوان من التراث

تضامن مطروح: بدء التقدم لمسابقة الأم المثالية 2024

صحة مطروح تطلق قافلتين طبيتين بالمجان لقريتين بالضبعة وسيوة

ترشيحاتنا

بعد انخفاض الدواجن |متى تتراجع أسعار البيض في الأسواق؟

نشأت الديهي: أزمة سد النهضة لا يجب أن تطرح في الإعلام

فيديو اعتذار.. الزمالك يعلن تجديد عقد أحمد فتوح لمدة 3 سنوات

تدمير مربع سكني.. ارتفاع حصيلة ضحايا مجـزرة الاحتلال بمخيم المغازي لـ70 شهيدا

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد

في تحول عن روسيا.. الأوكرانيون يحتفلون بعيد الميلاد للمرة الأولى| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفلامك في الكريسماس.. 5 سهرات في رأس السنة هاتغير مودك

هارولد بنتر الحائز على نوبل .. لماذا سمي بشاعر الصمت؟

الأهلي الأكثر تتويجا.. كل ما تريد معرفته عن النسخة الجديدة للسوبر المصري

بملابس مكشوفة.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة لافتة

فيديو

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

مصر تفضح مخططات إثيوبيا : هدف سد النهضة سياسي لا تنموي «فيديوجراف»

الرمادي : سيراميكا كليوباترا من أفضل 3 فرق في مصر .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ