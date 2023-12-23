مطروح تكرم الطلاب المتفوقين في المسابقات العلمية

شهد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح احتفالية تكريم طلاب المحافظة المتفوقين علميا بقاعة الاجتماعات الصغرى في ديوان عام المديرية.



وحضر الاحتفالية إسماعيل جاتو وكيل المديرية وجمال قنديل مدير عام التعليم العام ولفيف من أولياء أمور المكرمين وذلك وفقا للتعليمات الوزارية وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

في بداية الاحتفالية رحب مسئول شركة أديوميتر مصر بالطلاب المتفوقين علميا وأولياء أمورهم ثم قدم عرضا توضيحيا مبسطا عن المسابقات الدولية التي تشرف عليها أديوميتر مصر لطلاب المدارس الرسمية لغات والمدارس اليابانية والخاصة لغات وكيفية المشاركة وتقديم نماذج من الطلاب الفائزين والمتميزين علميا.

وعقب ذلك دارت حلقة حوارية مع الحضور لتبادل الخبرات وبيان أهمية المسابقات التنافسية.

وقام وكيل الوزارة وممثل اديوميتر مصر بتكريم طلاب مدارس حسن الشربتلي الرسمية لغات والمدرسة اليابانية وابن سينا الرسمية لغات والحرية الخاصة لتفوقهم علميا في مسابقة (Hippo) الأولمبياد الدولي خاصة باللغة الإنجليزية ومسابقة (AMO) الأوليمبياد الأمريكي الخاص بمادة الرياضيات التي أشرفت على تنظيمها الشركة.

وهنأ شحاتة الطلاب النوابغ المكرمين مثمنا دور أولياء الأمور شركاء النجاح في تقديم سبل الدعم الإيجابي لأبنائهم لتحقيق التميز العلمي مشيدا في ذات السياق بالتعاون المثمر بين شركة أديوميتر مع وزارة التربية والتعليم برعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم للمساهمة الإيجابية في اكتشاف المواهب الطلابية علميا وتوفير الإعداد اللازم لهم ليكونوا نواة طيبة لعلماء المستقبل.

وأضاف وكيل تعليم مطروح أن وزارة التربية والتعليم تستهدف من خلال تنظيم المسابقات الدولية العلمية بالتعاون مع المؤسسات والشركات الداعمة اكتشاف ورعاية الموهوبين وصقل المهارات العلمية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.