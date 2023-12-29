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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الرمال البيضاء والنخيل تشكل لوحة فنية بمدخل واحة سيوة

مدخل واحة سيوة
مدخل واحة سيوة

تعد واحة سيوة أحد أهم المقاصد السياحية العالمية والتي، تجذب السياح الأجانب من جميع دول العالم، لما تتمتع به من مقومات سياحية فريدة أهمها الحياة البسيطة لأهل الواحة.

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ونظرا لطبيعة الواحة ذات الطابع البيئي والتي حرص الأهالي على بناء منازلها بمادة الكرشيف وهو مزيج من الملح والطين، وجزوع النخيل، مما يحميها من حرارة الشمس المرتفعة صيفا ، وبرودة الشتاء، فقد قام جلس سيوة بتطوير مدخل على الطراز البيئي.
والقادم إلى واحة سيوة يقطع مسافة 315 كيلو متر من مدينة مرسي مطروح وخلال هذه المسافة لا يرى الشخص إلا الرمال البيضاء والتي تنتهي بالوصول إلى الواحة لنجد بقعة خضراء يكسوها أشجار النخيل والزيتون.


يقول مصطفى السيوي إن واحة سيوة الخضراء تقع في قلب الصحراء الغربية وتمتلك مقومات عديدة طبيعية وأثرية وترفيهية وعلاجية جعلت منها منطقة جذب للسياحة الداخلية والخارجية.


وأضاف أن الطريق حتى سيوة عبارة عن صحراء ممتدة ولكن عندما تهل بداية الواحة تتحول إلى إلى اللون الأخضر من أشجار النخيل أشهر منتجات الواحة الزراعية من تمور عالية الجودة.


وقال إن المسئولين انتبهوا إلى ضرورة أن يتم تطوير مدخل سيوة لتليق بالطبيعة السياحية بالواحة.


وأشار أن واحة سيوة تضم مناطق أثرية شهيرة مثلا «جبل الموتى وقاعة تتويج الإسكندر الأكبر، وقلعة شالي الأثرية، ومعبد آمون، وبئر وعيون طبيعية تعود للعصر الفرعوني كعين كليوباترا، أو عين جوبا، وبحيرة فنطاس »، ويتابع الأجانب من خلال بحيرة فنطاس أروع مشاهد لغروب الشمس، من خلال تنظيم رحلات السير في الصحراء، وتناول الأغذية الآسيوية المزروعة في الحدائق.


وقال محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، إنه تمت توسعة وتجميل مدخل الواحة بجريد النخيل الأخضر، لاستقبال السياح الأجانب والعرب والمصريين، خلال الموسم السياحي الشتوي والصيفي.


وأوضح رئيس مجلس مركز ومدينة سيوة، أن المبادرة تمت عن طريق المساهمة من مناديب المناطق في التنبيه علي المزارعين، لتجميع أكبر عدد من جريد النخل في كل منطقة لتجميل مدخل المدينة مساهمة من أبناء الواحة، بالإضافة إلى ترسيخ قيم النظافة والمحافظة على جمال الواحة، وتم وضع التربة على جانبي مدخل المدينة وتسويتها بالطريق الأسفلتي، وتوصيل شبكات الري الحديث لاستكمال مشروع تشجير مدخل المدينة.


وقال اللواء آمون مرتضى أبو عمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي،، إن الجهاز يقوم بتطوير كل مدن المحافظة خاصة واحة سيوة بتطوير مدخل الواحة بتكلفة 60 مليون جنيه.


وأضاف أن أعمال تطوير مدخل واحة سيوة، على الطراز المعماري القديم للواحة، حفاظا على هويتها المعمارية والثقافية التي تتميز بها عن غيرها من مدن محافظة مطروح، إلى جانب رصف الطريق المؤدي إليها وتجهيز مدخل يليق بأهم منطقة سياحية في المحافظة تستقطب الزوار من داخل وخارج مصر على مدار العام.

مدخل واحة سيوة
مدخل واحة سيوة
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