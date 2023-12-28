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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب الابتدائي والإعدادي بـ«أزهر مطروح» يختتمون امتحانات الفصل الدراسي الأول

أمتحانات الأزهر فى
أمتحانات الأزهر فى مطروح

اختتمت، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي، وسط متابعات مكثفة من قيادات الأزهر بمحافظة مطروح.

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وتابع الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، سير امتحانات النقل، بلجنة بنين مطروح النموذجي، للاطمئنان على حسن الأداء، والالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات.
ووجه، بتوفير البيئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، مشددًا على فرض الانضباط، وإنهاء أعمال التصحيح والرصد بكل شفافية دون تأجيل.

يذكر أن طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي يؤدون امتحانات اليوم الختامي في مادتي العلوم والمهارات المهنية، بينما امتحن طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية، فيما تبدأ امتحانات النقل الثانوي للقسمين العلمي والأدبي اعتبارًا من السبت الموافق 30 /12 /2023.

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