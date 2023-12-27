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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يناقش التسرب من التعليم بمدارس التعليم المجتمعى

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الاجتماع

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء جهود تذليل العقبات امام الارتقاء بمدارس التعليم المجتمعى بالمحافظة وتحقيق دورها المستهدف بتوفير الحق في التعليم للأطفال في أقصى التجمعات الصحراوية والحد من التسرب من التعليم.

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وذلك بحضور الدكتورة رانداحلاوة رئيس الإدارة المركزية للحد من التسرب التعليمى بوزارة التربية والتعليم، وعمرو شحاتة وكيل وزاره التربيه والتعليم ونهاد مجدى مديربر نامج التعليم المجتمعى بمؤسسة مصر الخير وجمال قنديل مدير التعليم العام وعلاء عافية مدير مكتب مصر الخير بمطروح وممتثل مدير التعليم المجتمعى بالتربية والتعليم بمطروح
حيث تم مناقشة كيفية تيسير وصول المعلمين إلى المدارس المجتمعية وحصر أعدادهم واحتياجاتهم من الاتوبيسات لتيسير وصولهم إلى تلك المدارس، كذلك مراجعة مسىؤل التأمينات حول قيمة ما يخصم من مرتبات معلمى التعليم المجتمعى.
كما تم مناقشة الإسراع في إجراءات دفع المرتبات للمعلمين، مع حصر دقيق للمدارس المجتمعية التى يستحيل وصول تيار كهربائى لها للتنسيق نحو إمكانية تركيب طاقة شمسية بالتنسيق مع مجالس المدن وشركة الكهرباء.

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